Νέο σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία: Υπό έρευνα του Βατικανού για παιδεραστία ο επίσκοπος του Κάντιθ της Ισπανίας – Παρέμεινε στη θέση του για 4 μήνες μετά την καταγγελία

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα στην Ισπανία από την Καθολική Εκκλησία, έπειτα από καταγγελία για παιδεραστία σε βάρος του επισκόπου του Κάντιθ, Ραφαέλ Σορνόσα.

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» ύστερα από αποκάλυψη της El Pais ότι ένας άνδρας τον κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση τη δεκαετία του 1990, από την ηλικία των 14 έως 21 ετών, όταν ο Σορνόσα ήταν ακόμη ιερέας και διευθυντής του ιεροδιδασκαλείου της Χετάφε, κοντά στη Μαδρίτη.

«Ο Επίσκοπος του Κάντιθ, Μονσινιόρ Ραφαέλ Σορνόσα, αποτελεί αντικείμενο εσωτερικής έρευνας της Καθολικής Εκκλησίας για σεξουαλική επίθεση σε αγόρι, από την ηλικία των 14 έως 21 ετών, τη δεκαετία του 1990», ανέφερε η επισκοπή σε ανακοίνωσή της, μετά την αποκάλυψη της El Pais.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει τις κατηγορίες εναντίον του Σορνόσα «πολύ σοβαρές και, επιπλέον, ψευδείς», ζητώντας, παράλληλα, να γίνει σεβαστή η «αρχή της αθωότητας».

El País: Βατικανό και Ισπανική Εκκλησία γνώριζαν την καταγγελία επί 4 μήνες

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας κατηγορεί τον Σορνόσα για σεξουαλική επίθεση, και συγκεκριμένα για «χάδια» και «φιλιά» που, όπως καταγγέλλει, του επιβάλλονταν στη διάρκεια κατασκηνώσεων, πνευματικών εξορμήσεων και αργότερα μέσα στο ίδιο το ιεροδιδασκαλείο της Καθολικής Εκκλησίας στην Ισπανία.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη El País, το Βατικανό και η Ισπανική Εκκλησία γνώριζαν την καταγγελία περίπου τέσσερις μήνες πριν η υπόθεση δημοσιοποιηθεί. Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι ο Σορνόσα δεν έχει τεθεί σε αργία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προκαλεί ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση.

Μόνον μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης στον Τύπο ο Σορνόσα ανακοίνωσε ότι «παγώνει προσωρινά» τις δραστηριότητές του, για να «διαλευκανθούν τα γεγονότα» και για να ακολουθήσει θεραπεία για έναν επιθετικό καρκίνο.

