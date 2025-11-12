search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 21:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 19:18

Γαλλία: Αναστολή του συνταξιοδοτικού συστήματος ως το 2027 ψήφισε η Εθνοσυνέλευση

12.11.2025 19:18
galliki-ethnosynelefsi

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση τάχθηκε σήμερα (με 255 ψήφους υπέρ και 146 κατά) υπέρ της αναστολής της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος της Γαλλίας ως το 2027 και συγκεκριμένα ως τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Μετά την εξέλιξη αυτή η Γαλλία φαίνεται να βαδίζει προς την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 και την κυβερνητική σταθερότητα αφού η αναστολή της μεταρρύθμισης ήταν εκ των ουκ άνευ για να εγγυηθεί το Σοσιαλιστικό κόμμα, οι ψήφοι του οποίου είναι καθοριστικής σημασίας ως προς την διαμόρφωση των κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών, ότι δεν προτίθεται να ρίξει την κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, όπως συνέβη με τις προηγούμενες κυβερνήσεις Μπαϊρού και Μπαρνιέ.

Σε γενικές γραμμές υπέρ της αναστολής της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος ψήφισαν οι βουλευτές του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν, του Σοσιαλιστικού κόμματος και του κόμματος των Οικολόγων, ενώ κατά ψήφισαν οι βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν Λυκ Μελανσόν και του Κομμουνιστικού κόμματος.

Διαβάστε επίσης:

Λευκός Οίκος για email Επστάιν: «Ψεύτικο αφήγημα» σε μια προσπάθεια «συκοφαντίας» του Ντόναλντ Τραμπ

Γκάνα: Ποδοπάτημα σε στρατολόγηση με 6 νεκρούς και 22 τραυματίες

Κλονίζεται η κυβέρνηση Ζελένσκι – Παραιτήσεις υπουργών, εξαφανίσεις «κολλητών» εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ergastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας WPV1 ανιχνεύθηκε σε λύματα

turkey_planecrash
ΚΟΣΜΟΣ

Προβληματισμός μετά τη συντριβή τουρκικού C-130 – Εντείνονται τα σενάρια για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος

skourta
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Σκούρτα Βοιωτίας: Ίδιο όνομα με άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν είχε το 27χρονο θύμα

POLYGON_2511STYP_006_FULL-SIZE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot Polygon Concept: Το μέλλον της οδηγικής απόλαυσης από την Peugeot

selas
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι ηλιακές καταιγίδες κάνουν ορατό το πολύχρωμο βόρειο σέλας σε απροσδόκητα μέρη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 21:08
ergastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας WPV1 ανιχνεύθηκε σε λύματα

turkey_planecrash
ΚΟΣΜΟΣ

Προβληματισμός μετά τη συντριβή τουρκικού C-130 – Εντείνονται τα σενάρια για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος

skourta
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Σκούρτα Βοιωτίας: Ίδιο όνομα με άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν είχε το 27χρονο θύμα

1 / 3