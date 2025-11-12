Γκάνα: Ποδοπάτημα σε στρατολόγηση με 6 νεκρούς και 22 τραυματίες

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν σήμερα στην Άκρα, την πρωτεύουσα της Γκάνας, όταν ένα πλήθος υποψηφίων για στρατολόγηση ποδοπατήθηκε μέσα σε ένα στάδιο, ανακοίνωσε ο στρατός.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 6.20 το πρωί, στο στάδιο Ελ-Ουάκ, όταν πολλοί υποψήφιοι «παραβίασαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας» και σπρώχθηκαν για να μπουν μέσα, πριν ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής, εξήγησε ο στρατός.

The Ghana Armed Forces has confirmed the tragic passing of six potential recruits and injuries to several others following a stampede at the El-Wak Sports Stadium in Accra ahead of the 2025/2026 recruitment exercise, after a surge of applicants reportedly breached security… pic.twitter.com/ysdsJuebsj — SIKAOFFICIAL🦍 (@SIKAOFFICIAL1) November 12, 2025

Πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, είπε στους δημοσιογράφους η στρατηγός Εβελίν Βίβιαν Έιμπραχαμ-Κουαμπία, η διοικήτρια του στρατιωτικού νοσοκομείου 37, όπου μεταφέρθηκαν τα θύματα.

Ο πρόεδρος της Γκάνας Τζον Μαχάμα επισκέφθηκε τους τραυματίες στο νοσοκομείο, όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς τους, αναμένοντας κάποιες πληροφορίες για τα θύματα.

LIVE | Thousands of young men and women gather at the El Wak Sports Stadium awaiting screening into the Ghana Armed Forces. pic.twitter.com/4CyVZOykzI November 12, 2025

Παρόμοια συμβάντα έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν στην Γκάνα, όπου λόγω της υψηλής ανεργίας χιλιάδες νέοι επιδιώκουν να ενταχθούν στον στρατό, όμως οι θέσεις είναι περιορισμένες. Εκτός από τα συνηθισμένα στρατιωτικά καθήκοντα, οι Γκανέζοι στρατιώτες συμμετέχουν και σε επιχειρήσεις κατά της παράνομης εξόρυξης στη χώρα, η οποία διαθέτει πλούσια κοιτάσματα χρυσού.

