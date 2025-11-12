Ο Καναδάς πιέζει για συμμετοχή στη Eurovision: «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας»

Όταν ο Καναδάς δημοσίευσε τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του αυτόν τον μήνα, μεγάλο μέρος του ήταν τυπικό, από τα σχέδια για τη μείωση του δημόσιου τομέα έως την αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Ωστόσο, μια γραμμή που περιλαμβάνεται στο έγγραφο των σχεδόν 500 σελίδων έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού: μια αναφορά ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Καναδά για να διερευνήσει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αναφέρει ο Guardian.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, François-Philippe Champagne, δήλωσε ότι η πρόταση για συμμετοχή στην λαμπερή τηλεοπτική φαντασμαγορία προήλθε από «τους ανθρώπους που συμμετέχουν».

Δεν διευκρίνισε αν αναφερόταν σε συγκεκριμένες χώρες ή στην EBU, η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό. Το CBC-Radio Canada είναι συνδεδεμένο μέλος της ένωσης. Ένα άλλο συνδεδεμένο μέλος, η Αυστραλία, προσκλήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του διαγωνισμού να συμμετάσχει στη Eurovision το 2015.

Ωστόσο, ο υπουργός φάνηκε να αποδέχεται την υποψηφιότητα, υπονοώντας ότι ήταν μέρος της στρατηγικής αναδιάρθρωσης της κυβέρνησης μακριά από τις ΗΠΑ και προς την Ευρώπη.

«Νομίζω ότι είναι μια πλατφόρμα για να λάμψει ο Καναδάς», δήλωσε ο Champagne στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα Global News την περασμένη εβδομάδα. «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας – ναι, θέλουμε να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας, αλλά θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στον τομέα των τεχνών και στη βιομηχανία του κινηματογράφου να βεβαιωθούν ότι μπορούν να λάμψουν σε όλο τον κόσμο. Και έχουμε πολλά να προσφέρουμε ως Καναδοί».

Τους τελευταίους μήνες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει στην κυριαρχία του Καναδά και επιβάλλει δασμούς στην οικονομία του, η καναδική κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να εμβαθύνει τις σχέσεις της με συμμάχους σε όλο τον κόσμο. Τον Μάρτιο, ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκ Κάρνεϊ, επισκέφθηκε τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό ως πρωθυπουργός, εκμεταλλευόμενος την επίσκεψη για να ανακηρύξει τον Καναδά την «πιο ευρωπαϊκή από τις μη ευρωπαϊκές χώρες».

Δύο κυβερνητικές πηγές δήλωσαν στην Καναδική Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία ότι ο Κάρνεϊ – ο οποίος πέρασε χρόνια σπουδάζοντας και ζώντας στο Ηνωμένο Βασίλειο, πιο πρόσφατα ως διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας – συμμετείχε προσωπικά στην προσπάθεια του Καναδά να συμμετάσχει στη μεγαλύτερη ζωντανή μουσική εκδήλωση στον κόσμο.

Την Τετάρτη, ο διευθυντής του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, επιβεβαίωσε τις συζητήσεις. «Η καναδική συζήτηση με το CBC/Radio-Canada βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας μαζί τους», δήλωσε στον Guardian. «Είμαστε πάντα ενθουσιασμένοι που γνωρίζουμε ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θέλουν να συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη ζωντανή μουσική εκδήλωση στον κόσμο».

Τις τελευταίες ημέρες, καθώς η πιθανότητα έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον Καναδά, τα μέσα ενημέρωσης έχουν χαρτογραφήσει τις προκλήσεις, από το υψηλό κόστος υποβολής μιας συμμετοχής έως τον σχετικά χαμηλό αριθμό Καναδών που παρακολουθούν τον διαγωνισμό τραγουδιού. Ο Καναδάς φέρεται να έχει εξετάσει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού στο παρελθόν. Το 2022, το CBC δήλωσε ότι είχε αποκλείσει την ιδέα αφού αποφάσισε ότι ήταν «απαγορευτικά ακριβή».

Ενώ ο Καναδάς δεν έχει συμμετάσχει ποτέ επίσημα,ο διαγωνισμός έχει φιλοξενήσει μια σειρά από Καναδούς καλλιτέχνες. Η πιο διάσημη ήταν η Σελίν Ντιόν, η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό για την Ελβετία το 1988 με το τραγούδι Ne Partez Pas Sans Moi, ενώ το 2001, η Natasha St-Pier εκπροσώπησε τη Γαλλία, όπως και η La Zarra το 2023.

