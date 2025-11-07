search
ΚΟΣΜΟΣ

07.11.2025 21:44

Shutdown στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα

07.11.2025 21:44
usa

Τεράστια προβλήματα έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η δημοσιονομική παράλυση, η οποία εισήλθε στην 38η ημέρα πετυχαίνοντας αρνητικό ρεκόρ, αφού πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown στην ιστορία της χώρας. 

Μέχρι στιγμής, το shutdown έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζοντας, παράλληλα, τις καταβολές επιδομάτων και αποσταθεροποιώντας πλήρως τον τομέα των αερομεταφορών.

Την ίδια ώρα, το Κογκρέσο δεν έχει καταφέρει να συμφωνήσει για την άρση του αδιεξόδου, με τη διαφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων να επικεντρώνεται στο ζήτημα των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. 

Θύματα της διαφωνίας και οι 42 εκατομμύρια φτωχοί Αμερικανοί, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιμένει ότι δε θα λάβουν επισιτιστική βοήθεια μέσω του προγράμματος SNAP, εκτός αν οι Δημοκρατικοί συμφωνήσουν να τερματίσουν την παράλυση της κυβέρνησης.

Περιμένουν για ώρες για να λάβουν δωρεάν τρόφιμα

Ενδεικτικό της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης με την οποία έχουν έρθει αντιμέτωποι εκατομμύρια Αμερικανοί, οι ουρές χιλιομέτρων στην πόλη City of Industry της Καλιφόρνια. 

Σε βίντεο που έχουν έρθει στο «φως» καταγράφονται εκατοντάδες αυτοκίνητα να σχηματίζουν ατελείωτες ουρές, με τους πολίτες να περιμένουν για ώρες προκειμένου να λάβουν δωρεάν τρόφιμα. 

milutinov osfp partizan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Η άμυνα έφερε την ανατροπή για τον Ολυμπιακό και πανηγύρισε την 6η του νίκη, 80-71 την Παρτιζάν στο ΣΕΦ

tax
ΕΛΛΑΔΑ

Στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής κήρυξαν την έναρξη της εορταστικής περιόδου: Φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο

gaza epistrofi 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στοιχεία για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα είχαν Ισραηλινοί στρατιωτικοί δικηγόροι – Πώς η διακυβέρνηση Μπάιντεν «έθαψε» το θέμα κάτω από το χαλί

giannis 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA: Αυτοί είναι οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες για το 2025 – Στην 4η θέση ο Αντετοκούνμπο

marathonios
ΕΛΛΑΔΑ

Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χάος σε κεντρικούς δρόμους – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

