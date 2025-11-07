Shutdown στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα

Τεράστια προβλήματα έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η δημοσιονομική παράλυση, η οποία εισήλθε στην 38η ημέρα πετυχαίνοντας αρνητικό ρεκόρ, αφού πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown στην ιστορία της χώρας.

Μέχρι στιγμής, το shutdown έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζοντας, παράλληλα, τις καταβολές επιδομάτων και αποσταθεροποιώντας πλήρως τον τομέα των αερομεταφορών.

Την ίδια ώρα, το Κογκρέσο δεν έχει καταφέρει να συμφωνήσει για την άρση του αδιεξόδου, με τη διαφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων να επικεντρώνεται στο ζήτημα των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη.

Θύματα της διαφωνίας και οι 42 εκατομμύρια φτωχοί Αμερικανοί, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιμένει ότι δε θα λάβουν επισιτιστική βοήθεια μέσω του προγράμματος SNAP, εκτός αν οι Δημοκρατικοί συμφωνήσουν να τερματίσουν την παράλυση της κυβέρνησης.

Περιμένουν για ώρες για να λάβουν δωρεάν τρόφιμα

Ενδεικτικό της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης με την οποία έχουν έρθει αντιμέτωποι εκατομμύρια Αμερικανοί, οι ουρές χιλιομέτρων στην πόλη City of Industry της Καλιφόρνια.

VIDEO: 🇺🇸 Californians queue for food donations amid US government shutdown



Hundreds of cars queue in California's City of Industry, as people wait for hours to receive food donations amid an ongoing US government shutdown pic.twitter.com/hiB2AaOntn November 7, 2025

Σε βίντεο που έχουν έρθει στο «φως» καταγράφονται εκατοντάδες αυτοκίνητα να σχηματίζουν ατελείωτες ουρές, με τους πολίτες να περιμένουν για ώρες προκειμένου να λάβουν δωρεάν τρόφιμα.

