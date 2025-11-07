Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και 37 Ισραηλινούς αξιωματούχους εξέδωσε ο Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για 37 Ισραηλινούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, του Υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ και του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η εισαγγελία κατηγορεί τους αξιωματούχους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία στη Γάζα.

Επικαλέστηκε συστηματικές ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις σε πολίτες, νοσοκομεία και υποδομές στον θύλακα από τον Οκτώβριο του 2023, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας της εξάχρονης Χιντ Ρατζάμπ και του βομβαρδισμού ιατρικών εγκαταστάσεων. Αναφέρθηκε επίσης στην επίθεση του Ισραήλ στον Παγκόσμιο Στόλο Sumud, μια από τις μεγαλύτερες αποστολές βοήθειας που επεδίωξε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Η Τουρκία έχει πάρει εδώ και καιρό θέση κατά της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα, αναστέλλοντας τις διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις με τη χώρα λόγω της σύγκρουσης.

Η κίνηση της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης έρχεται μετά την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου τον Νοέμβριο του 2024 να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

