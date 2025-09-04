Βενετία: Συγκλόνισε το Φεστιβάλ η «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» – Ατελείωτο χειροκρότημα, σημαίες, «λευτεριά στην Παλαιστίνη» και η διαφορετική κονκάρδα του Joaquin Phoenix

Η «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας και αποδείχτηκε μια εξαιρετικά φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή, με ελάχιστα μάτια να μένουν στεγνά στη Sala Grande.

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες που μπήκαν στο φεστιβάλ, το δυνατό και συγκλονιστικό δράμα — της Τυνήσιας σκηνοθέτριας Kaouther Ben Hania — αφηγείται την αληθινή ιστορία της 5χρονης Παλαιστίνιας Χιντ Ρατζάμπ, η οποία σκοτώθηκε στις πρώτες μέρες του πολέμου στη Γάζα.

Η ταινία απέσπασε όρθιο χειροκρότημα διάρκειας 22 λεπτών, το μεγαλύτερο του φεστιβάλ μέχρι τώρα. Όταν το χειροκρότημα ξεπέρασε τα 20 λεπτά, και σε μια ξπροσπάθεια να διαλυθεί το πλήθος, τα φώτα χαμήλωσαν στην αίθουσα.

Το χειροκρότημα όμως συνεχίστηκε…

Θεατές στο κοινό κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες, ενώ κατά τη διάρκεια των χειροκροτημάτων ακούστηκαν συνθήματα «Free Palestine».

Κάποια στιγμή, στη διάρκεια της αποθέωσης, ο ηθοποιός Motaz Malhees κατέβηκε στο κοινό, πήρε μια παλαιστινιακή σημαία και την κούνησε, αποσπώντας κι άλλα χειροκροτήματα.

Ο Χοακίν Φίνιξ και η Ρούνι Μάρα, εκτελεστικοί παραγωγοί της ταινίας, ήταν παρόντες και κράτησαν μια φωτογραφία της Ρατζάμπ στο κόκκινο χαλί μαζί με την κινηματογραφική ομάδα.

Ο Φίνιξ και η Μάρα φορούσαν επίσης κονκάρδα “Artists for Ceasefire”. (σ.σ. καλλιτέχνες για την κατάπαυση του πυρός)

Στο ίδιο πνεύμα και οι ηθοποιοί Motaz Malhees, Amer Hlehel αλλά και το υπόλοιπο καστ που φορούσαν κονκάρδα που έγραφε «Αρκετά!».

Ακόμα και πριν από την πρώτη επίσημη προβολή, πολλοί παρευρισκόμενοι στο φεστιβάλ προέβλεπαν ότι η ταινία θα ήταν φαβορί για τον Χρυσό Λέοντα.

Η συναισθηματική υποδοχή στην πρεμιέρα φαίνεται να το επιβεβαιώνει.

Τον Ιανουάριο του 2024, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει με την οικογένειά της από την πόλη της Γάζας, το αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν η Ρατζάμπ χτυπήθηκε από ισραηλινά πυρά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο θείος, η θεία και τρία ξαδέρφια της.

Η ίδια εγκλωβίστηκε για ώρες μέσα στο όχημα ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, την ώρα που διασώστες προσπαθούσαν να τη σώσουν. Όταν τελικά έφτασαν σε εκείνη, τόσο η Ρατζάμπ όσο και οι διασώστες βρέθηκαν νεκροί, με δημοσιογραφικές έρευνες να καταλήγουν ότι πιθανότατα ισραηλινό τανκ είχε ρίξει 335 βολές στο αυτοκίνητο. Η ηχογράφηση με τη φωνή της Ρατζάμπ χρησιμοποιείται στην ταινία.

Στη συνέντευξη Τύπου της ταινίας «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» νωρίτερα την ίδια μέρα — που ξεκίνησε επίσης με παρατεταμένο χειροκρότημα — μία από τις πρωταγωνίστριες, η Σάτζα Κιλάνι, διάβασε δήλωση εκ μέρους της δημιουργικής ομάδας:

«Η ιστορία της Χιντ κουβαλάει το βάρος ενός ολόκληρου λαού, δεν είναι μόνο δική της. Η φωνή της είναι μία ανάμεσα σε 19.000 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι η φωνή κάθε μητέρας, πατέρα, γιατρού, δασκάλου, καλλιτέχνη, δημοσιογράφου, εθελοντή, διασώστη — καθένας με το δικαίωμα να ζει, να ονειρεύεται, να υπάρχει με αξιοπρέπεια· κι όμως όλα αυτά κλάπηκαν μπροστά σε αδιάφορα βλέμματα. Και αυτές είναι μόνο οι φωνές που ξέρουμε. Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια ιστορία που δεν ειπώθηκε ποτέ».

Η Κιλάνι πρόσθεσε: «Η ιστορία της Χιντ είναι η ιστορία ενός παιδιού που φώναξε “Σώστε με”. Και το στοιχειωτικό ερώτημα είναι: πώς αφήσαμε ένα παιδί να παρακαλεί για ζωή και να μην ακούγεται; Κανείς δεν μπορεί να ζει ειρηνικά όσο έστω κι ένα παιδί συνεχίζει να παλεύει για τη ζωή. Ας αντηχήσει η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ σε κάθε αίθουσα, ας μας θυμίζει τη σιωπή που έχτισε ο κόσμος γύρω από τη Γάζα, ας ονομάσει τη γενοκτονία που προστατεύει αυτή η σιωπή και ας διαπεράσει τον κόσμο με μία λέξη: αρκετά».

Ο Φίνιξ και η Μάρα ήταν παρόντες και στη συνέντευξη Τύπου για να δείξουν τη στήριξή τους. Όταν ρωτήθηκε αν η συμμετοχή τους δείχνει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «χάνει τον πολιτισμικό πόλεμο» στο Χόλιγουντ, η Ben Hania είπε ότι ελπίζει η συμμετοχή τους να «σημαίνει κάτι».

«Έχουμε δει ότι η κυρίαρχη αφήγηση στον κόσμο είναι ότι αυτοί που πεθαίνουν στη Γάζα είναι παράπλευρες απώλειες. Αυτό είναι τόσο αποανθρωποποιητικό», είπε. «Και γι’ αυτό ο κινηματογράφος, η τέχνη και κάθε μορφή έκφρασης είναι τόσο σημαντικά — για να δώσουν σε αυτούς τους ανθρώπους μια φωνή και ένα πρόσωπο».

