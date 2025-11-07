Τραμπ με Όρμπαν στον Λευκό Οίκο: Πάντα υπάρχει πιθανότητα για συνάντηση με Πούτιν – Θα εξετάσω την εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις ρωσικές κυρώσεις

Τον Βίκτορ Όρμπαν, πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ.

President Donald J. Trump welcomes Hungarian Prime Minister Viktor Orbán to the White House. 🇺🇸🇭🇺 pic.twitter.com/yaDz1Mvc4o November 7, 2025

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο για τις πιθανότητες να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν κάποια στιγμή στη Βουδαπέστη, ο Τραμπ απάντησε: «Πάντα υπάρχει μια πιθανότητα, μια πολύ καλή πιθανότητα».

«Θα ήθελα να γίνει στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη. Εκείνη τη συνάντηση, δεν ήθελα να την κάνω επειδή δεν πίστευα ότι δεν θα συνέβαινε κάτι σημαντικό. Αλλά αν την έχουμε, θα ήθελα να την κάνω στη Βουδαπέστη».

Ερωτηθείς αν θα πρέπει να επιτραπεί στην Ουγγαρία να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, ο Τραμπ απλώς έδειξε τον μακροχρόνιο σύμμαχό του και είπε: «Πολύ καλός ηγέτης».

Trump greets Orban at the White House, points at him, and says "great leader" pic.twitter.com/mttUnJFvqL November 7, 2025

Στη συνέχεια, από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε, «Σίγουρα, το εξετάζουμε, επειδή είναι πολύ δύσκολο για αυτόν να προμηθευτεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες περιοχές».

«Όπως γνωρίζετε, δεν έχουν το πλεονέκτημα της θάλασσας. Είναι μια σπουδαία χώρα, είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά δεν έχουν θάλασσα. Δεν έχουν τα λιμάνια. Και έτσι έχουν ένα δύσκολο πρόβλημα».

«Νομίζω ότι θα πρέπει να σέβονται την Ουγγαρία και να σέβονται αυτόν τον ηγέτη πολύ, πολύ έντονα, επειδή είχε δίκιο για τη μετανάστευση», είπε ο Τραμπ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ηγέτες της οποίας δεν είναι μεγάλοι θαυμαστές των πολιτικών του Όρμπαν στο θέμα.

«Κοιτάξτε τι συνέβη στην Ευρώπη με τη μετανάστευση, έχουν ανθρώπους να κατακλύζουν την Ευρώπη, παντού, και αυτό την βλάπτει».

