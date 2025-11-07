Επίδειξη δύναμης από την Κίνα – Καθελκύει νέο αεροπλανοφόρο σε αγώνα δρόμου εξοπλισμών με τις ΗΠΑ

Το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο της Κίνας, το Fujian, ανέλαβε υπηρεσία λίγες ημέρες μετά από μια μεγάλη τελετή έναρξης λειτουργίας υπό την επίβλεψη του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Fujian, το τρίτο πολεμικό πλοίο της χώρας, είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες που επιτρέπουν την εκτόξευση αεροσκαφών με υψηλότερες ταχύτητες.

Η καθέλκυσή του σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για το Πεκίνο, το οποίο διαθέτει πλέον το μεγαλύτερο ναυτικό στον κόσμο όσον αφορά τον αριθμό των πλοίων.

BREAKING: China’s Fujian (Type 003) aircraft carrier is officially commissioned today with President Xi Jinping attending the ceremony. pic.twitter.com/yoP7ron0pZ — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) November 7, 2025

Η Κίνα αυξάνει το ναυτικό της με ιλιγγιώδη ταχύτητα υπό τον Τζινπίνγκ, ασκώντας πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να συμβαδίσουν με τους φρενήρεις ρυθμούς της.

Το Fujian μπορεί να εκτοξεύσει τρεις διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών με τον ηλεκτρομαγνητικό καταπέλτη και το επίπεδο κατάστρωμα πτήσης, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το εγχώριας κατασκευής σκάφος μπορεί να μεταφέρει αεροπλάνα με βαρύτερα όπλα και φορτία καυσίμων, ώστε να μπορούν να χτυπούν εχθρικούς στόχους από μεγαλύτερη απόσταση, καθιστώντας το πιο ισχυρό από τα δύο πρώτα αεροπλανοφόρα της Κίνας, το Λιαονίνγκ και το Σαντόνγκ – και τα δύο κατασκευασμένα από τους Ρώσους.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης χαιρέτισαν το νέο αεροπλανοφόρο ως «σημαντικό ορόσημο» στην ανάπτυξη του ναυτικού της Κίνας.

Chinese President Xi Jinping attends commissioning of China's #Fujian aircraft carrier #AircraftCarrier



SANYA — Chinese President Xi Jinping on November 5 attended the commissioning and flag-presenting ceremony of the Fujian (Hull 18), China's first aircraft carrier equipped… pic.twitter.com/yGsixRP1mX November 7, 2025

Οι ΗΠΑ είναι η μόνη άλλη χώρα στον κόσμο που διαθέτει αεροπλανοφόρο με το ίδιο ηλεκτρομαγνητικό σύστημα καταπέλτη.

Η τελετή έναρξης λειτουργίας του πραγματοποιήθηκε στη νότια επαρχία Χαϊνάν την Τετάρτη, κατά την οποία ο Σι περιηγήθηκε στο κατάστρωμα του πλοίου για να ακούσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόδοσή του στη θάλασσα.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι ο Σι είχε πάρει προσωπικά την απόφαση να υιοθετήσει την τεχνολογία ηλεκτρομαγνητικού καταπέλτη.

During President Xi’s inspection of the Fujian aircraft carrier, he said, "Test flights also require extraordinary courage. It’s remarkable. You are all heroes." https://t.co/Jii31biKoA pic.twitter.com/tr9PhafvxW — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) November 7, 2025

Τα δημοσιεύματα ανέφεραν επίσης ότι ο Σι μίλησε σε ναύτες που παρατάχθηκαν κατά μήκος του καταστρώματος πτήσης και της αποβάθρας, χαιρετώντας και φωνάζοντας ταυτόχρονα: «Ακολουθήστε την εντολή του κόμματος, πολεμήστε για να κερδίσετε και τηρήστε καλή συμπεριφορά!»

