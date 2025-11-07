Επίδειξη δύναμης από την Κίνα – Καθελκύει νέο αεροπλανοφόρο σε αγώνα δρόμου εξοπλισμών με τις ΗΠΑ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο της Κίνας, το Fujian, ανέλαβε υπηρεσία λίγες ημέρες μετά από μια μεγάλη τελετή έναρξης λειτουργίας υπό την επίβλεψη του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Το Fujian, το τρίτο πολεμικό πλοίο της χώρας, είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες που επιτρέπουν την εκτόξευση αεροσκαφών με υψηλότερες ταχύτητες.
Η καθέλκυσή του σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για το Πεκίνο, το οποίο διαθέτει πλέον το μεγαλύτερο ναυτικό στον κόσμο όσον αφορά τον αριθμό των πλοίων.
Η Κίνα αυξάνει το ναυτικό της με ιλιγγιώδη ταχύτητα υπό τον Τζινπίνγκ, ασκώντας πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να συμβαδίσουν με τους φρενήρεις ρυθμούς της.
Το Fujian μπορεί να εκτοξεύσει τρεις διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών με τον ηλεκτρομαγνητικό καταπέλτη και το επίπεδο κατάστρωμα πτήσης, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Το εγχώριας κατασκευής σκάφος μπορεί να μεταφέρει αεροπλάνα με βαρύτερα όπλα και φορτία καυσίμων, ώστε να μπορούν να χτυπούν εχθρικούς στόχους από μεγαλύτερη απόσταση, καθιστώντας το πιο ισχυρό από τα δύο πρώτα αεροπλανοφόρα της Κίνας, το Λιαονίνγκ και το Σαντόνγκ – και τα δύο κατασκευασμένα από τους Ρώσους.
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης χαιρέτισαν το νέο αεροπλανοφόρο ως «σημαντικό ορόσημο» στην ανάπτυξη του ναυτικού της Κίνας.
Οι ΗΠΑ είναι η μόνη άλλη χώρα στον κόσμο που διαθέτει αεροπλανοφόρο με το ίδιο ηλεκτρομαγνητικό σύστημα καταπέλτη.
Η τελετή έναρξης λειτουργίας του πραγματοποιήθηκε στη νότια επαρχία Χαϊνάν την Τετάρτη, κατά την οποία ο Σι περιηγήθηκε στο κατάστρωμα του πλοίου για να ακούσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόδοσή του στη θάλασσα.
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι ο Σι είχε πάρει προσωπικά την απόφαση να υιοθετήσει την τεχνολογία ηλεκτρομαγνητικού καταπέλτη.
Τα δημοσιεύματα ανέφεραν επίσης ότι ο Σι μίλησε σε ναύτες που παρατάχθηκαν κατά μήκος του καταστρώματος πτήσης και της αποβάθρας, χαιρετώντας και φωνάζοντας ταυτόχρονα: «Ακολουθήστε την εντολή του κόμματος, πολεμήστε για να κερδίσετε και τηρήστε καλή συμπεριφορά!»
