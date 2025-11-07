Το Κρεμλίνο διαψεύδει τις φήμες για αποπομπή του Σεργκέι Λαβρόφ – Οι απουσίες που προκάλεσαν ερωτήματα

Ένας κορυφαίος σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχασε την εύνοιά του «είναι εντελώς αναληθείς».

Ο βετεράνος διπλωμάτης Λαβρόφ παραμένει στη θέση του, επέμεινε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Η Moscow Times, ένα ανεξάρτητο μέσο με έδρα την Ολλανδία, ανέφερε την Πέμπτη ότι ο Πούτιν έχει παραγκωνίσει τον Λαβρόφ και ο υπουργός εξαφανίστηκε από τη δημοσιότητα μετά την αιφνίδια ακύρωση από τις ΗΠΑ μιας προτεινόμενης συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη με τη Ρωσία.

Τροφοδοτώντας περαιτέρω τις φήμες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λαβρόφ δεν ήταν παρών στο Κρεμλίνο την Τετάρτη, όταν ο Πούτιν δήλωσε ότι εξετάζει την επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων.

Σύμφωνα με την Kommersant, ένα ρωσικό επιχειρηματικό μέσο που συνδέεται με το Κρεμλίνο, ο Λαβρόφ απουσίαζε από τη συνάντηση καθώς είχε συμφωνήσει να μην είναι παρών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Λαβρόφ ήταν στις 28 Οκτωβρίου, όταν συμμετείχε στη Διεθνή Διάσκεψη του Μινσκ για την Ευρασιατική Ασφάλεια στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας.

Ο 76χρονος Λαβρόφ δεν θα ηγηθεί επίσης της ρωσικής αντιπροσωπείας στη φετινή σύνοδο κορυφής της G20, αν και κανονικά αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο. Το Κρεμλίνο δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο αναπληρωτής επικεφαλής της κυβέρνησης του Πούτιν, Μαξίμ Ορέσκιν, θα εκπροσωπήσει τη Ρωσία στη σύνοδο κορυφής στο Γιοχάνεσμπουργκ αργότερα αυτόν τον μήνα.

Οι Financial Times ανέφεραν στα τέλη του περασμένου μήνα ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν να ακυρώσουν τη συνάντηση της Βουδαπέστης για τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά από μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Λαβρόφ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, λόγω της αδιάλλακτης στάσης του Ρώσου.

Ο Λαβρόφ είναι στενός σύμμαχος του Πούτιν και ηγείται του διπλωματικού βραχίονα της Ρωσίας εδώ και 21 χρόνια.

