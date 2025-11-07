search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 15:37
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

07.11.2025 14:28

Ασύλληπτη τραγωδία στην Αίγυπτο – Νεκρά έξι μέλη οικογένειας από βραχυκύκλωμα σε φορτιστή κινητού

07.11.2025 14:28
Αδιανόητη τραγωδία στην Αίγυπτο, όπου έξι μέλη μιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους σε μια τρομακτική πυρκαγιά που κατέστρεψε το σπίτι τους στην περιοχή Σούμπρα Ελ Χιάμα, στα περίχωρα του Καΐρου.

Τα θύματα σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήταν μια μητέρα, η αδερφή της και τα τέσσερα παιδιά τους.

Η πυρκαγιά ξέσπασε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από φορτιστή κινητού.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας Καλιμπία έλαβε επείγουσα αναφορά από το Τμήμα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας για πυρκαγιά σε ένα διαμέρισμα. Πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο εν μέσω κραυγών των γειτόνων.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά μετά από μια επίπονη προσπάθεια, αλλά ολόκληρη η οικογένεια είχε ήδη χαθεί στον ύπνο της, καθώς δεν κατάφερε να βγει από τον επάνω όροφο.

Τα πτώματα μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Νάσερ, όπου η ιατροδικαστική επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός τους οφειλόταν σε ασφυξία από τοξικές αναθυμιάσεις. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένα παιδί με αναπηρία.

Οι αρχικές έρευνες αποκάλυψαν ότι ένα ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα σε έναν φορτιστή κινητού τηλεφώνου ήταν η αιτία της πυρκαγιάς, η οποία κατέκαψε ολόκληρο το εσωτερικό του διαμερίσματος.

Σύμφωνα με αναφορές του αιγυπτιακού Υπουργείου Εσωτερικών, η Αίγυπτος κατέγραψε περισσότερες από 15.000 πυρκαγιές σε κατοικημένες περιοχές μόνο κατά τη διάρκεια του 2024, οι περισσότερες από τις οποίες προκλήθηκαν από ηλεκτρικές βλάβες ή βραχυκυκλώματα σε οικιακές συσκευές, όπως φορτιστές τηλεφώνων, οι οποίες έχουν γίνει μια κοινή πηγή καταστροφών λόγω της εντατικής χρήσης και των κατεστραμμένων ηλεκτρικών δικτύων.

