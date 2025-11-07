Συναυλία της Ισραηλινής Φιλαρμονικής Ορχήστρας στο Παρίσι διακόπηκε τρεις φορές λόγω… επεισοδίων (video)

Η ιδέα της συναυλίας από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ στο Παρίσι, αποδείχθηκε κακή ιδέα…

Η συναυλία που ξεκίνησε χθες το βράδυ στην αίθουσα Pierre Boulez της Φιλαρμονικής του Παρισιού, διακόπηκε τρεις φορές λόγω επεισοδίων στις κερκίδες.

Διαδηλωτές άναψαν καπνογόνα και φώναξαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ όσοι αντέδρασαν για τη στάση τους, ήρθαν στα χέρια μαζί τους.

Hier soir, lors du concert du Philharmonique d’Israël à la Philharmonie de Paris, des militant·es ont protesté pour dénoncer la « normalisation » avec l’État israélien, en génocide à Gaza. La direction de la Philharmonie a décidé d’interrompre le concert et a porté plainte : des… pic.twitter.com/AIY7UbrLPR — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) November 7, 2025

Η διοίκηση της Φιλαρμονικής του Παρισιού δήλωσε ότι «καταδικάζει έντονα τα σοβαρά περιστατικά» που έλαβαν χώρα στην αίθουσα συναυλιών της και θα υποβάλει καταγγελία.

Η Φιλαρμονική δήλωσε ότι «σε τρεις περιπτώσεις, οι κάτοχοι εισιτηρίων προσπάθησαν να διαταράξουν τη συναυλία με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων δύο φορές χρησιμοποιώντας καπνογόνα. Άλλοι θεατές παρενέβησαν και ακολούθησαν συγκρούσει. Οι ταραχοποιοί απομακρύνθηκαν και η συναυλία, η οποία είχε διακοπεί, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε ειρηνικά», συνέχισε η Φιλαρμονική.

Η διεύθυνση της Φιλαρμονικής του Παρισιού έχει δεχθεί έντονη κριτική για την απόφασή της να φιλοξενήσει τους Ισραηλινούς λόγω της -ακόμη- πολύ τεταμένης κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

