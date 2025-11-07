Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe μετά την κατακραυγή – Σάλος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό (Videos)

Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των καλλιστείων Miss Universe, Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ, για τη δημόσια επίπληξη προς τη Μις Μεξικό σε εκδήλωση που έμελε να μετατραπεί σε από τα πιο πολυσυζητημένα επεισόδια στην ιστορία των διεθνών καλλιστείων.

«Είμαι άνθρωπος. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο» είπε με δάκρυα στα μάτια, ενώ λίγο αργότερα, σε άλλη εκδήλωση, ζήτησε ξανά συγγνώμη απευθυνόμενος στις υποψήφιες καλλονές που στέκονταν πίσω του.

«Δεν είχα πρόθεση να βλάψω κανέναν, γιατί σας σέβομαι όλους. Λυπάμαι πολύ που συνέβη αυτό. Πρώτα, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τις υποψήφιες. Αν κάποιος επηρεάστηκε και δεν ένιωσε άνετα με αυτό που συνέβη, λυπάμαι πολύ» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος των καλλιστείων Miss Universe, Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ, επέπληξε δημοσίως τη Μις Μεξικό με αφορμή την απουσία της από μια φωτογράφιση χορηγών.

Στο βίντεο ο Ναουάτ ακούγεται, μάλιστα, να ζητά από τη Μεξικανή, Μελίσα Φλόρες Μπος, να σηκωθεί όρθια προκειμένου να δώσει εξηγήσεις μπροστά στις κάμερες.

Η ίδια δεν έμεινε σιωπηλή. Εμφανώς αναστατωμένη απάντησε ότι δεν ήθελε να επιπλήττεται δημόσια μπροστά στις συναδέλφους της, με τον Ναουάτ ωστόσο να παίρνει το μικρόφωνο και να τη διακόπτει, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, την αποκάλεσε «χαζή».

Αμέσως μετά, έδωσε, μάλιστα, εντολή στο προσωπικό ασφαλείας να συνοδεύσει τη Μις Μεξικό έξω από το ξενοδοχείο.

Κι έτσι, σε μια στιγμή, μια βραδιά που προμήνυε λάμψη και χαμόγελα μετατράπηκε σε viral περιστατικό που έφερε στο προσκήνιο ζητήματα σεβασμού, αξιοπρέπειας και δικαιωμάτων των γυναικών.

Η σκηνή ήταν σκληρή και απρόσμενη. Τόσο τα λόγια του όσο ο τόνος του και κυρίως η δημόσια έκθεση της κοπέλας, προκάλεσαν αμηχανία που γρήγορα έγινε ένταση στην αίθουσα. Μέσα σε λίγα λεπτά, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε με δεκάδες διαγωνιζόμενες -σε μια πράξη αλληλεγγύης- να αποχωρούν παρά τις απειλές ότι θα αποκλείονταν από τον τελικό.

The moment things got heated between Papa Nawat and Miss Universe Mexico prompting Queen Victoria Kjær Theilvig and the other girls leaving the venue.#MissUniverse2025 #74thMissUniverse #MissUniverse #MGIxMU pic.twitter.com/Wmn8bvNEMM — Yashael 👑❣️📸 (@Dainsleif_10) November 4, 2025

Τα πλάνα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. «Σταματήστε, σταματήστε» τους φώναξε ο πρόεδρος των καλλιστείων, χωρίς αποτέλεσμα. Ανάμεσα στις καλλονές που αποχώρησαν ήταν και η νικήτρια του διαγωνισμού του 2024, Βικτόρια Θίλβινγκ.

«Πρόκειται για τα δικαιώματα των γυναικών. Λυπάμαι πολύ, πρέπει να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. Τους σεβόμαστε όλους, αλλά δεν πρέπει να χειριζόμαστε έτσι τα πράγματα» δήλωσε, μιλώντας στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από την αίθουσα.

«Το να καταστρέφεις μια άλλη κοπέλα είναι κάτι παραπάνω από ασέβεια και δεν είναι κάτι που έχω κάνει ποτέ. Γι’ αυτό παίρνω το παλτό μου και φεύγω» πρόσθεσε, με την κίνησή της να χαρακτηρίζεται στα social media ως «η δυνατή πράξη στην ιστορία του Miss Universe».

Day 3 Eskandalo.

Miss Universe 2024 Victoria Kjær Theilvig and some of the girls walked out minutes before the orientation started.#MissUniverse2025 #74thMissUniverse #MissUniverse pic.twitter.com/PahDM5QSrI — Yashael 👑❣️📸 (@Dainsleif_10) November 4, 2025

Υπήρξαν, ωστόσο, και κάποιοι που κατηγόρησαν την Δανή κάτοχο του τίτλου ότι παραβίασε το πρωτόκολλο, διακόπτοντας μια επίσημη εκδήλωση.

Μετά το επεισόδιο, πάντως, η Θίλβινγκ ανέβασε μια φωτογραφία της μαζί με την Μπος στη σκηνή των καλλιστείων Miss Universe, δηλώνοντας ότι το να υπερασπίζεται κάποιος τον εαυτό του είναι μια από τις σπουδαιότερες πράξεις αυτοσεβασμού.

«Πάντα περήφανη για την @fatimaboschfdz μου. Το να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά είναι μια από τις πιο σημαντικές πράξεις αυτοσεβασμού και δύναμης που μπορείς να δείξεις. Σημαίνει να γνωρίζεις την αξία σου, να θέτεις όρια και να μην επιτρέπεις σε κανέναν και σε τίποτα να υπονομεύσει τη φωνή ή την αξία σου. Σημαίνει να αναγνωρίζεις ότι έχεις το δικαίωμα να ακουστείς, να εκφράσεις τις απόψεις σου και να κυνηγήσεις τα όνειρά σου, ανεξάρτητα από τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσεις. Αρκετά πια, οι φωνές μας θα ακουστούν δυνατά και καθαρά!» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Τυφώνας Καλμάγκι: Πλησιάζουν τους 200 οι νεκροί στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 τα θύματα στο Βιετνάμ (photos/videos)

Ινδονησία: Έκρηξη σε τζαμί μέσα σε σχολείο, δεκάδες τραυματίες (video)

Ο Μαμντάνι, η σχέση του με την Ελλάδα και το… γκολ του Χαριστέα