Τυφώνας Καλμάγκι: Πλησιάζουν τους 200 οι νεκροί στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 τα θύματα στο Βιετνάμ (photos/videos)

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Βιετνάμ, όπου ο τυφώνας Καλμάγκι σάρωσε παράκτιες περιοχές με καταστροφικούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, ύστερα από το καταστροφικό πέρασμά του από τις Φιλιππίνες, όπου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 188 ανθρώπους.

Ο τυφώνας έφτασε στην ξηρά στο κεντρικό Βιετνάμ αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ, ξεριζώνοντας δέντρα, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και διακοπές ρεύματος, προτού εξασθενήσει καθώς προχωρούσε προς το εσωτερικό της χώρας.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι αναμένεται να συνεχιστεί ισχυρή βροχόπτωση έως και 200 χιλιοστών στις κεντρικές επαρχίες της χώρας, από την Τανχ Χόα ως την Κουάνγκ Τρι, και σημείωσαν ότι η άνοδος της στάθμης των υδάτων από την Χουέ ως την Ντακ Λακ μπορεί να προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Στις Φιλιππίνες, ο πρόεδρος Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα τις πληγείσες περιοχές για να επιθεωρήσει τις ζημιές και τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της κατάστασης, καθώς αξιωματούχοι δηλώνουν ότι 135 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και ότι άλλοι 96 έχουν τραυματιστεί.

Στο Βιετνάμ, το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι καταγράφηκε ο θάνατος συνολικά 5 ανθρώπων στις επαρχίες Κουάνγκ Νγκάι, Τζα Λάι και Ντακ Λακ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών ανακοίνωσε παράλληλα ότι 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν και γύρω στα 2.800 σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ πρόσθεσε ότι περίπου 1,3 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Vietnam News Agency μετέδωσε ότι ζημιές υπέστη επίσης ο σιδηρόδρομος στην Κουάνγκ Νγκάι. Σε φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται στέγες που έχουν παρασυρθεί από το πέρασμα του Καλμάγκι, πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμοι γεμάτοι με πεσμένα δέντρα και συντρίμμια.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε περισσότερους από 268.000 στρατιώτες για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται και προειδοποίησε για πλημμύρες, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη γεωργία στα Κεντρικά Υψίπεδα, τη βασική περιοχή καλλιέργειας καφέ στο Βιετνάμ.

Ο Καλμάγκι είναι ο 13ος τυφώνας που σχηματίζεται στη Νότια Σινική Θάλασσα φέτος. Το Βιετνάμ και οι Φιλιππίνες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις τροπικές καταιγίδες και τους τυφώνες λόγω της θέσης τους κατά μήκος της ζώνης τυφώνων του Ειρηνικού και αντιμετωπίζουν συχνά ζημιές και απώλειες στη διάρκεια της κορύφωσης των περιόδων των τροπικών καταιγίδων.

Η ρυθμιστική αρχή πολιτικής αεροπορίας των Φιλιππίνων έθεσε εξάλλου σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τα κέντρα όλων των περιοχών και τις υπηρεσίες αεροδρομίων προετοιμαζόμενη για άλλον τυφώνα, τον Φουνγκ-γουόνγκ, ο οποίος προβλέπεται να ενισχυθεί σε υπερτυφώνα προτού φτάσει στην ξηρά στις βόρειες Φιλιππίνες την Κυριακή το βράδυ ή νωρίς τη Δευτέρα το πρωί.

