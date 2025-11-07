Μετά τις Φιλιππίνες ο τυφώνας Καλμάγκι σαρώνει και το Βιετνάμ – Πέντε νεκροί και επτά τραυματίες (videos)

Πέντε νεκρούς άφησε πίσω ο τυφώνας Καλμάγκι, ο οποίοε έπληξε χθες (6/11) το Βιετνάμ. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό από το υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας, υπάρχουν και επτά τραυματίες.

Οι θάνατοι καταγράφτηκαν στις επαρχίες Κουάνγκ Νάι, Τζα Λάι και Ντακ Λακ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

HAPPENING | Large waves from Typhoon Kalmaegi hit homes in Tam Quan, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province, Vietnam, as seawater overflowed embankments. Locals reported the highest water levels in 10 years, forcing families to move to safer homes. pic.twitter.com/jriHcFI8UC — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 6, 2025

Ο Καλμάγκι είχε ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 188 ανθρώπους στις Φιλιππίνες προτού συνεχίσει την καταστροφική πορεία του προς δυτική κατεύθυνση.

Current visuals showing destruction from Xuan Thanh Fishing Village, My An Commune, Gia Lai Province, Vietnam.



Typhoon Kalmaegi has battered Vietnam last night with heavy rain and destruction, leaving at least one dead, while the death toll in the Philippines nears 200. pic.twitter.com/Vf6So76oQ1 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 7, 2025

