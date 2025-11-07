search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

07.11.2025

Μετά τις Φιλιππίνες ο τυφώνας Καλμάγκι σαρώνει και το Βιετνάμ – Πέντε νεκροί και επτά τραυματίες (videos)

vietnam_kalmaegi_new

Πέντε νεκρούς άφησε πίσω ο τυφώνας Καλμάγκι, ο οποίοε έπληξε χθες (6/11) το Βιετνάμ. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό από το υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας, υπάρχουν και επτά τραυματίες.

Οι θάνατοι καταγράφτηκαν στις επαρχίες Κουάνγκ Νάι, Τζα Λάι και Ντακ Λακ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Καλμάγκι είχε ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 188 ανθρώπους στις Φιλιππίνες προτού συνεχίσει την καταστροφική πορεία του προς δυτική κατεύθυνση.

