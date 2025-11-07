Ο Τραμπ δηλώνει ανοιχτός σε άρση κυρώσεων του Ιράν και διαβεβαιώνει πως σύντομα στη Γάζα θα αναπτυχθεί η διεθνής δύναμη

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν έχει ζητήσει επανειλημμένα να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του και συμπλήρωσε πως είναι «ανοικτός» σε συζήτηση για το ενδεχόμενο.

«Το Ιράν έχει ζητήσει να αρθούν οι κυρώσεις», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο δείπνου που παρέθεσε σε ηγέτες κρατών της κεντρικής Ασίας.

«Το Ιράν αντιμετωπίζει πολύ βαριές αμερικανικές κυρώσεις και αυτό καθιστά πολύ δύσκολο για αυτούς (σ.σ. τους Ιρανούς) να κάνουν ό,τι θα ήθελαν να μπορούν να κάνουν, κι είμαι ανοικτός (σ.σ. στην άρση τους) — θα δούμε τι θα γίνει, αλλά είμαι ανοικτός σε αυτό», επέμεινε.

Trump:



Iran has been asking if the sanctions could be lifted. pic.twitter.com/Ms3W8FE1kB — Clash Report (@clashreport) November 7, 2025

«Το Ιράν ήταν ο παλικαράς της Μέσης Ανατολής (…) δεν είναι πλέον», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας «αφανίστηκε» όταν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα τέλη Ιουνίου.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979, συμπεριλαμβανομένου εμπάργκο που απαγορεύει σχεδόν όλες τα εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πολλαπλασίασε τα μέτρα σε βάρος της Τεχεράνης αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας αποκήρυξε τη διεθνή συμφωνία του 2015 – επισήμως το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) – που προέβλεπε περιορισμούς και ελέγχους στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων.

Τραμπ: Σύντομα η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης θα αναπτυχθεί στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι η σχεδιαζόμενη διεθνής δύναμη σταθεροποίησης (ΔΔΣ) θα αναπτυχθεί «πολύ σύντομα» στη Λωρίδα της Γάζας, την επομένη της ανακοίνωσης των ΗΠΑ πως έχουν καταρτίσει σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προορισμένο να επικυρώσει το σχέδιο του αμερικανού προέδρου για τον παλαιστινιακό σχέδιο.

«Πολύ σύντομα. Αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Και τα πράγματα πάνε καλά στη Γάζα», απάντησε ο Τραμπ ερωτηθείς από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο για την αναμενόμενη ανάπτυξη τέτοιας δύναμης στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει ακόμη πολύ επισφαλής, σχεδόν έναν μήνα μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

US President Trump says he expects the establishment of an international stabilisation force in Gaza any day now pic.twitter.com/cXvQQFkVCK — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 7, 2025

«Έχουμε πολλές χώρες που δηλώνουν εθελόντριες να επέμβουν σε περίπτωση προβλήματος με τη Χαμάς, για παράδειγμα», ή αν ενσκήψει «οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Τύπο ο μεγιστάνας, στο περιθώριο συνάντησης στον Λευκό Οίκο με ηγέτες κρατών της κεντρικής Ασίας.

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν προχθές Τετάρτη σε χώρες-εταίρους τους σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προορισμένο να υποστηρίξει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης, ανακοίνωσε η αμερικανική μόνιμη αντιπροσωπεία στον διεθνή οργανισμό.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής Μάικ Γουόλτς συναντήθηκε με αντιπροσώπους των δέκα εκλεγμένων μελών του ΣΑ και περιφερειακών εταίρων (Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία), διευκρίνισε εκπρόσωπος της αντιπροσωπείας σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας πως αυτό δείχνει την «υποστήριξη της περιφέρειας» στο σχέδιο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αρκετές χώρες έχουν εκφράσει την βούλησή τους να συμμετάσχουν στη ΔΔΣ, ιδίως η Ινδονησία, όμως επιμένουν πως πρέπει να υπάρξει εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας για να αναπτύξουν στρατεύματα στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η δημιουργία και η ανάπτυξή της προβλεπόταν στην πρόταση Τραμπ που οδήγησε στην κήρυξη της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός τη 10η Οκτωβρίου, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Με βάση το κείμενο, θα αποτελείται από συμμαχία κυρίως αραβικών και μουσουλμανικών κρατών και σκοπός είναι να αναπτυχθεί για να εγγυάται την ασφάλεια στις περιοχές από όπου θα αποσύρεται ο στρατός του Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης:

Ζόχραν Μαμντάνι: Θα υπερασπιστεί την Νέα Υόρκη ενάντια στον Τραμπ, αλλά θα αφήσει την «πόρτα ανοιχτή» – Το μήνυμά του στους Εβραίους

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια η Κομισιόν εξετάζει ευρωομόλογα και διμερείς επιχορηγήσεις για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Η Ιαπωνία στέλνει στρατεύματα για να σταματήσει τις επιθέσεις αρκούδων μετά από ρεκόρ θυμάτων