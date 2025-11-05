Σε μια απέλπιδα προσπάθεια η Κομισιόν εξετάζει ευρωομόλογα και διμερείς επιχορηγήσεις για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να καλύψει το κολοσσιαίο χρηματοδοτικό κενό της Ουκρανίας με μετρητά που θα αντληθούν από το κοινό χρέος της ΕΕ και διμερείς επιχορηγήσεις των κρατών μελών, σύμφωνα με το Euractiv που επικαλείται τρεις πηγές που έχουν γνώση των σχεδίων.

Αυτές οι δύο δυνατότητες – οι οποίες θα παρουσιαστούν σε ένα «έγγραφο επιλογών» της Επιτροπής για το Κίεβο που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις πρωτεύουσες τις επόμενες εβδομάδες – προστίθενται στην λεγόμενη επιλογή «δανείου αποκατάστασης».

Η τελευταία πρόταση επιδιώκει να χρησιμοποιήσει παγωμένα κρατικά ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 140 δισεκατομμυρίων ευρώ που κατέχει η Euroclear, μια εταιρεία συμψηφισμού με έδρα τις Βρυξέλλες, για να υποστηρίξει την πολεμική προσπάθεια και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Το δάνειο αποκατάστασης είναι η προτιμώμενη επιλογή της Επιτροπής για την υποστήριξη της Ουκρανίας, παρά την άρνηση του Βελγίου να υποστηρίξει το σχέδιο σε μια σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο, ανέφεραν οι πηγές.

Πολλές χώρες μέλη – συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και των χωρών της Βαλτικής – συμμερίζονται αυτό το συναίσθημα.

Το Βέλγιο αποδυνάμωσε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του περασμένου μήνα, τα οποία τελικά ανέφεραν στην Επιτροπή να συντάξει «επιλογές» για την υποστήριξη των χρηματοδοτικών αναγκών του Κιέβου, οι οποίες δεν ανέφεραν ρητά τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, τα οποία είχαν παγώσει μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ έχει δεσμευτεί να μπλοκάρει το πρόγραμμα δανείων επανορθώσεων, εκτός εάν άλλα κράτη μέλη μοιραστούν τους νομικούς και οικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με το δάνειο και άλλες χώρες της ΕΕ αξιοποιήσουν ρωσικά κυρίαρχα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στις δικές τους δικαιοδοσίες, μαζί με το Βέλγιο.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 25 δισεκατομμυρίων ευρώ υπάρχουν στην ΕΕ εκτός Βελγίου. Η Γερμανία, η Γαλλία και το Λουξεμβούργο είναι μεταξύ των άλλων χωρών της ΕΕ που πιστεύεται ότι κατέχουν ορισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία.

Ο Ντε Βέβερ πρότεινε επίσης την ιδέα της χρήσης κοινού χρέους για την υποστήριξη του Κιέβου μετά το Συμβούλιο του περασμένου μήνα.

«Το μεγάλο πλεονέκτημα του χρέους είναι ότι το γνωρίζετε», δήλωσε ο Ντε Βέβερ. «Ξέρετε πόσο κοστίζει. Ξέρετε πόσο καιρό θα το αντέξετε. Ξέρετε ακριβώς ποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτό. Το μειονέκτημα των ρωσικών χρημάτων είναι ότι δεν έχετε ιδέα πόσο μακριά θα φτάσει η δικαστική διαμάχη, πόσο θα διαρκέσει και τι προβλήματα θα αντιμετωπίσετε».

Η δυνατότητα κοινού δανεισμού που ορίζεται στο έγγραφο της Επιτροπής δεν θα επιδιώξει να υποστηρίξει το δάνειο χρησιμοποιώντας τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς δεν υπάρχει επαρκές περιθώριο για να το κάνει αυτό, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το έγγραφο επιλογών βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση και θα μπορούσε να αλλάξει, πρόσθεσαν.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι το δημοσιονομικό κενό της Ουκρανίας είναι περίπου 55 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026 και το 2027. Οι εκτιμήσεις της ίδιας της Επιτροπής βασίζονται σε εκείνες του ΔΝΤ.

Η Επιτροπή και οι Βέλγοι αξιωματούχοι έχουν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν τεχνικές συνομιλίες σχετικά με το δάνειο την Παρασκευή, ανέφεραν οι πηγές.

Δεν προβλέπονται προς το παρόν πολιτικές συνομιλίες υψηλού επιπέδου, αλλά ενδέχεται να συμβούν στο εγγύς μέλλον.

Η επόμενη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ έχει προγραμματιστεί για τις 18 και 19 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε επίσης:

Η Ιαπωνία στέλνει στρατεύματα για να σταματήσει τις επιθέσεις αρκούδων μετά από ρεκόρ θυμάτων

Μακάβρια συγκατοίκηση με… Τζιμ Μόρισον και Όσκαρ Ουάιλντ: Κλήρωση για τους Παριζιάνους ώστε να μοιραστούν χώρο στο ίδιο νεκροταφείο

Μεξικό: Συνελήφθη άνδρας για σεξουαλική παρενόχληση της προέδρου Σέινμπαουμ (Video)