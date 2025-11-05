search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 20:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 19:27

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια η Κομισιόν εξετάζει ευρωομόλογα και διμερείς επιχορηγήσεις για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας

05.11.2025 19:27
zelensky_eu

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να καλύψει το κολοσσιαίο χρηματοδοτικό κενό της Ουκρανίας με μετρητά που θα αντληθούν από το κοινό χρέος της ΕΕ και διμερείς επιχορηγήσεις των κρατών μελών, σύμφωνα με το Euractiv που επικαλείται τρεις πηγές που έχουν γνώση των σχεδίων.

Αυτές οι δύο δυνατότητες – οι οποίες θα παρουσιαστούν σε ένα «έγγραφο επιλογών» της Επιτροπής για το Κίεβο που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις πρωτεύουσες τις επόμενες εβδομάδες – προστίθενται στην λεγόμενη επιλογή «δανείου αποκατάστασης».

Η τελευταία πρόταση επιδιώκει να χρησιμοποιήσει παγωμένα κρατικά ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 140 δισεκατομμυρίων ευρώ που κατέχει η Euroclear, μια εταιρεία συμψηφισμού με έδρα τις Βρυξέλλες, για να υποστηρίξει την πολεμική προσπάθεια και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Το δάνειο αποκατάστασης είναι η προτιμώμενη επιλογή της Επιτροπής για την υποστήριξη της Ουκρανίας, παρά την άρνηση του Βελγίου να υποστηρίξει το σχέδιο σε μια σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο, ανέφεραν οι πηγές.

Πολλές χώρες μέλη – συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και των χωρών της Βαλτικής – συμμερίζονται αυτό το συναίσθημα.

Το Βέλγιο αποδυνάμωσε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του περασμένου μήνα, τα οποία τελικά ανέφεραν στην Επιτροπή να συντάξει «επιλογές» για την υποστήριξη των χρηματοδοτικών αναγκών του Κιέβου, οι οποίες δεν ανέφεραν ρητά τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, τα οποία είχαν παγώσει μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ έχει δεσμευτεί να μπλοκάρει το πρόγραμμα δανείων επανορθώσεων, εκτός εάν άλλα κράτη μέλη μοιραστούν τους νομικούς και οικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με το δάνειο και άλλες χώρες της ΕΕ αξιοποιήσουν ρωσικά κυρίαρχα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στις δικές τους δικαιοδοσίες, μαζί με το Βέλγιο.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 25 δισεκατομμυρίων ευρώ υπάρχουν στην ΕΕ εκτός Βελγίου. Η Γερμανία, η Γαλλία και το Λουξεμβούργο είναι μεταξύ των άλλων χωρών της ΕΕ που πιστεύεται ότι κατέχουν ορισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία.

Ο Ντε Βέβερ πρότεινε επίσης την ιδέα της χρήσης κοινού χρέους για την υποστήριξη του Κιέβου μετά το Συμβούλιο του περασμένου μήνα.

«Το μεγάλο πλεονέκτημα του χρέους είναι ότι το γνωρίζετε», δήλωσε ο Ντε Βέβερ. «Ξέρετε πόσο κοστίζει. Ξέρετε πόσο καιρό θα το αντέξετε. Ξέρετε ακριβώς ποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτό. Το μειονέκτημα των ρωσικών χρημάτων είναι ότι δεν έχετε ιδέα πόσο μακριά θα φτάσει η δικαστική διαμάχη, πόσο θα διαρκέσει και τι προβλήματα θα αντιμετωπίσετε».

Η δυνατότητα κοινού δανεισμού που ορίζεται στο έγγραφο της Επιτροπής δεν θα επιδιώξει να υποστηρίξει το δάνειο χρησιμοποιώντας τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς δεν υπάρχει επαρκές περιθώριο για να το κάνει αυτό, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το έγγραφο επιλογών βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση και θα μπορούσε να αλλάξει, πρόσθεσαν.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι το δημοσιονομικό κενό της Ουκρανίας είναι περίπου 55 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026 και το 2027. Οι εκτιμήσεις της ίδιας της Επιτροπής βασίζονται σε εκείνες του ΔΝΤ.

Η Επιτροπή και οι Βέλγοι αξιωματούχοι έχουν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν τεχνικές συνομιλίες σχετικά με το δάνειο την Παρασκευή, ανέφεραν οι πηγές.

Δεν προβλέπονται προς το παρόν πολιτικές συνομιλίες υψηλού επιπέδου, αλλά ενδέχεται να συμβούν στο εγγύς μέλλον.

Η επόμενη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ έχει προγραμματιστεί για τις 18 και 19 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε επίσης:

Η Ιαπωνία στέλνει στρατεύματα για να σταματήσει τις επιθέσεις αρκούδων μετά από ρεκόρ θυμάτων

Μακάβρια συγκατοίκηση με… Τζιμ Μόρισον και Όσκαρ Ουάιλντ: Κλήρωση για τους Παριζιάνους ώστε να μοιραστούν χώρο στο ίδιο νεκροταφείο

Μεξικό: Συνελήφθη άνδρας για σεξουαλική παρενόχληση της προέδρου Σέινμπαουμ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vorizia-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βίντεο δείχνει τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής – Αναζητείται το καλάσνικοφ

sokratis-famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Τι εισηγήθηκε στην Πολιτική Γραμματεία για τα κομματικά μέσα –«Πυρά» σε κυβέρνηση για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και ενεργειακά

vorizia-2222-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδελφών για το μακελειό στα Βορίζια

crete-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυρές βροχές στην Κρήτη – Προβλήματα στους δρόμους (Photos/Videos)

mamdani sineteuxi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζόχραν Μαμντάνι: Θα υπερασπιστεί την Νέα Υόρκη ενάντια στον Τραμπ, αλλά θα αφήσει την «πόρτα ανοιχτή» – Το μήνυμά του στους Εβραίους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

lamine-yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 20:02
vorizia-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βίντεο δείχνει τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής – Αναζητείται το καλάσνικοφ

sokratis-famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Τι εισηγήθηκε στην Πολιτική Γραμματεία για τα κομματικά μέσα –«Πυρά» σε κυβέρνηση για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και ενεργειακά

vorizia-2222-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδελφών για το μακελειό στα Βορίζια

1 / 3