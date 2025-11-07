search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

07.11.2025

Ο Μαμντάνι, η σχέση του με την Ελλάδα και το… γκολ του Χαριστέα

Ο Ζόχραν Μαμντάνι δείχνει να έχει ιδιαίτερα καλές σχέσεις με την ελληνική κοινότητα στη Νέα Υόρκη.

Ο νέος δήμαρχος της μεγαλούπολης των ΗΠΑ, έχει… εξοργίσει τον Τραμπ με τη νίκη του, ωστόσο φαίνεται πως χαίρει την εκτίμηση των πολιτών και από διαφορετικές κοινότητες, όπως αυτή της ελληνικής.

Ο Μαμντάνι, αν… σκάψει κανείς βαθιά στους λογαριασμούς του στα σόσιαλ, θα βρει αναρτήσεις που έχουν να κάνουν είτε με θρησκευτικές ελληνικές γιορτές, είτε με εθνικές επετείους.

Κορυφαία όλων είναι η ανάρτηση που έκανε το 2021 στις 25 Μαρτίου, για τα 200 χρόνια ανεξαρτησίας της χώρας μας, όπου ευχήθηκε με το… γκολ του Αγγελου Χαριστέα στον τελικό του Euro.

«Χαρούμενη Ημέρα Ελληνικής Ανεξαρτησίας σε όλους τους Έλληνες αδελφούς, αδελφές, οικογένεια και στον ίδιο τον Άγγελο Χαριστέα» είχε γράψει.

Ο Μαμντάνι πέρυσι ευχήθηκε «Χριστός Ανέστη» (στα ελληνικά μάλιστα) στους Ελληνες της Αστόρια, ενώ είχε δώσει το παρόν και στην παρέλαση της ομογένειας στις 26 Μαρτίου.

Πρέπει να σημειωθεί πως ο νέος δήμαρχος Νέας Υόρκης, είχε εκλεχθεί ως βουλευτής στη περιοχή της Αστόρια στην οποία η ελληνική ομογένεια είναι τεράστια και γι’ αυτό έχει και μία διαφορετική σχέση με την Ελλάδα.

Εχει κι άλλες αναρτήσεις με παρουσία σε εκδηλώσεις της ελληνικής παροικίας η οποία φαίνεται πως τον έχει σε ιδιαίτερη εκτίμηση.

