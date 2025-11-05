search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 01:12
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 23:56

Ακρότητες Τραμπ: «Θα αναζητούν καταφύγιο στο Μαϊάμι όσοι δραπετεύουν από τον κομμουνισμό της Νέας Υόρκης»

05.11.2025 23:56
trump

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι αλλά δήλωσε και ότι σκοπεύει να τον βοηθήσει.

Ο Τραμπ που πριν κλείσουν οι κάλπες απειλούσε να περικόψει τη χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο στο Μαϊάμι, δήλωσε ότι «θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Και θα τους βοηθήσουμε. Θέλουμε η Νέα Υόρκη να πετύχει. Θα τους βοηθήσουμε λίγο, ίσως».

«Ίσως τον βοηθήσουμε λίγο»

Στην ίδια ομιλία επιτέθηκε στον 34χρονο Μαμντάνι, αποκαλώντας τον «κομμουνιστή» και παρουσιάζοντας την εκλογή του σαν ξεπεσμό για τις ΗΠΑ.

«Αν θέλετε να δείτε τι σκοπεύουν να κάνουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου στην Αμερική, κοιτάξτε τα αποτελέσματα των εκλογών στη Νέα Υόρκη – όπου το κόμμα τους εγκατέστησε έναν κομμουνιστή δήμαρχο στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας», είπε.

«Να θυμάστε, έλεγα πάντα πως δεν θα εκλεγεί ποτέ σοσιαλιστής σε δημόσιο αξίωμα στην Αμερική. Τώρα ξεπεράσαμε αυτό το στάδιο των σοσιαλιστών και βάλαμε κατευθείαν τους κομμουνιστές», πρόσθεσε.

Μάλιστα, ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι το ηλιόλουστο Μαϊάμι θα γίνει «καταφύγιο για όσους δραπετεύουν από τον κομμουνισμό της Νέας Υόρκης».

Στο πρόσωπο του Μαμντάνι, ενός νεαρού Δημοκρατικού σοσιαλιστή, μουσουλμάνου, που απέκτησε αμερικανική υπηκοότητά το 2018, βλέπουν πολλοί τη νέμεσις του Τραμπ.

Διαβάστε επίσης

Ζοράν Μαμντάνι: Τι σημαίνει η ιστορική νίκη του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης – Το δημοκρατικό «τσουνάμι» και τα μηνύματα σε Τραμπ

Ζόχραν Μαμντάνι: Θα υπερασπιστεί την Νέα Υόρκη ενάντια στον Τραμπ, αλλά θα αφήσει την «πόρτα ανοιχτή» – Το μήνυμά του στους Εβραίους

Μεξικό: Συνελήφθη άνδρας για σεξουαλική παρενόχληση της προέδρου Σέινμπαουμ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kargakis
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί με καλάσνικοφ

trump

Ακρότητες Τραμπ: «Θα αναζητούν καταφύγιο στο Μαϊάμι όσοι δραπετεύουν από τον κομμουνισμό της Νέας Υόρκης»

sxoleio markopoulo sobas
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Μαρκόπουλου χαρακτηρίζει το περιστατικό με την πτώση σοβάδων «μεμονωμένο και μη προβλέψιμο» – Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν δύο μαθητές για διακίνηση κοκαϊνης στην Ναύπακτο

al-masri
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στην Τρίπολη ο στρατηγός Αλμάσρι – Είχε απελαθεί από την Ιταλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών – Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 00:59
kargakis
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί με καλάσνικοφ

trump

Ακρότητες Τραμπ: «Θα αναζητούν καταφύγιο στο Μαϊάμι όσοι δραπετεύουν από τον κομμουνισμό της Νέας Υόρκης»

sxoleio markopoulo sobas
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Μαρκόπουλου χαρακτηρίζει το περιστατικό με την πτώση σοβάδων «μεμονωμένο και μη προβλέψιμο» – Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό

1 / 3