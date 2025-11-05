Ακρότητες Τραμπ: «Θα αναζητούν καταφύγιο στο Μαϊάμι όσοι δραπετεύουν από τον κομμουνισμό της Νέας Υόρκης»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι αλλά δήλωσε και ότι σκοπεύει να τον βοηθήσει.

Ο Τραμπ που πριν κλείσουν οι κάλπες απειλούσε να περικόψει τη χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο στο Μαϊάμι, δήλωσε ότι «θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Και θα τους βοηθήσουμε. Θέλουμε η Νέα Υόρκη να πετύχει. Θα τους βοηθήσουμε λίγο, ίσως».

«Ίσως τον βοηθήσουμε λίγο»

Στην ίδια ομιλία επιτέθηκε στον 34χρονο Μαμντάνι, αποκαλώντας τον «κομμουνιστή» και παρουσιάζοντας την εκλογή του σαν ξεπεσμό για τις ΗΠΑ.

«Αν θέλετε να δείτε τι σκοπεύουν να κάνουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου στην Αμερική, κοιτάξτε τα αποτελέσματα των εκλογών στη Νέα Υόρκη – όπου το κόμμα τους εγκατέστησε έναν κομμουνιστή δήμαρχο στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας», είπε.

«Να θυμάστε, έλεγα πάντα πως δεν θα εκλεγεί ποτέ σοσιαλιστής σε δημόσιο αξίωμα στην Αμερική. Τώρα ξεπεράσαμε αυτό το στάδιο των σοσιαλιστών και βάλαμε κατευθείαν τους κομμουνιστές», πρόσθεσε.

Μάλιστα, ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι το ηλιόλουστο Μαϊάμι θα γίνει «καταφύγιο για όσους δραπετεύουν από τον κομμουνισμό της Νέας Υόρκης».

Στο πρόσωπο του Μαμντάνι, ενός νεαρού Δημοκρατικού σοσιαλιστή, μουσουλμάνου, που απέκτησε αμερικανική υπηκοότητά το 2018, βλέπουν πολλοί τη νέμεσις του Τραμπ.

Διαβάστε επίσης

Ζοράν Μαμντάνι: Τι σημαίνει η ιστορική νίκη του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης – Το δημοκρατικό «τσουνάμι» και τα μηνύματα σε Τραμπ

Ζόχραν Μαμντάνι: Θα υπερασπιστεί την Νέα Υόρκη ενάντια στον Τραμπ, αλλά θα αφήσει την «πόρτα ανοιχτή» – Το μήνυμά του στους Εβραίους

Μεξικό: Συνελήφθη άνδρας για σεξουαλική παρενόχληση της προέδρου Σέινμπαουμ