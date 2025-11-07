search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 12:26
ΚΟΣΜΟΣ

07.11.2025 11:09

Ινδονησία: Έκρηξη σε τζαμί μέσα σε σχολείο, δεκάδες τραυματίες (video)

07.11.2025 11:09
jacarta_ambulance

Δεκάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν σήμερα στο νοσοκομείο έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε τζαμί που βρίσκεται μέσα σε σχολικό συγκρότημα κατά την ώρα της σημερινής προσευχής, στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της έκρηξης στο σχολείο στην Κελάπα Γκάντινγκ της Βόρειας Τζακάρτας, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας Ασέπ Εντί Σουχέρι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Ο αριθμός των τραυματιών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία είναι 54–κάποιοι είναι τραυματισμένοι ελαφρύτερα και κάποιοι βαρύτερα, ενώ άλλοι έχουν υποστεί εγκαύματα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα που δείχνουν μια ειδική μονάδα της αστυνομίας στον τόπο της έκρηξης.

Η αστυνομία της Τζακάρτα δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού και το γραφείο του δημάρχου, η τοπική και η εθνική αστυνομία δεν ήταν προσβάσιμα.

Τα ειδησεογραφικά δίκτυα KompasTV και MetroTV μετέδωσαν πλάνα που δείχνουν αστυνομικούς να έχουν περικυκλώσει το σχολείο και ασθενοφόρα να έχουν σπεύσει επιτόπου.

Εικόνες του τζαμιού πάντως δεν δείχνουν εκτεταμένες ζημιές.

aima ne2w
ΥΓΕΙΑ

ΣΦΕΕ για τα φάρμακα από πλάσμα: «Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύγχρονο πλαίσιο για να έχουν οι ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες»

theocharis-guilfoyle
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σύνοδος PTEC: Με τη μία στα… βαθιά η Γκίλφοϊλ, υπέγραψε συμφωνία για τη τεχνητή νοημοσύνη

passas_opap2
ADVERTORIAL

O Θανάσης Πασσάς κάνει Sports Party στο ΟΠΑΠ Game Time

helen-mirren_0711_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Dame Helen Mirren: Η βρετανίδα ηθοποιός θα λάβει το Bραβείο Cecil B. DeMille για την συνολική της προσφορά (photo/video)

sokratis – famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για ενεργειακά: Μονοδιάστατη πρόσδεση της χώρας στα αμερικανικά συμφέροντα, ολιγοπώλια και καρτέλ κάνουν πάρτι

froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

