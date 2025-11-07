Ινδονησία: Έκρηξη σε τζαμί μέσα σε σχολείο, δεκάδες τραυματίες (video)

Δεκάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν σήμερα στο νοσοκομείο έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε τζαμί που βρίσκεται μέσα σε σχολικό συγκρότημα κατά την ώρα της σημερινής προσευχής, στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της έκρηξης στο σχολείο στην Κελάπα Γκάντινγκ της Βόρειας Τζακάρτας, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας Ασέπ Εντί Σουχέρι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Ο αριθμός των τραυματιών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία είναι 54–κάποιοι είναι τραυματισμένοι ελαφρύτερα και κάποιοι βαρύτερα, ενώ άλλοι έχουν υποστεί εγκαύματα.

Sebuah ledakan terjadi di dalam masjid SMAN 72 yang berlokasi di Komplek TNI AL Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11) sekitar pukul 12.30 WIB.

Pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab ledakan tersebut. Tidak ada keterangan… pic.twitter.com/62kfB3XjCN — BeritaSatu (@Beritasatu) November 7, 2025

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα που δείχνουν μια ειδική μονάδα της αστυνομίας στον τόπο της έκρηξης.

Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri sampai turun langsung ke lokasi ledakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara.#vivacoid #sma72jakarta #ledakan #kelapagading pic.twitter.com/PNF8ViZ8bw November 7, 2025

Η αστυνομία της Τζακάρτα δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού και το γραφείο του δημάρχου, η τοπική και η εθνική αστυνομία δεν ήταν προσβάσιμα.

Penjagaan ketat dilakukan di sekitar SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, usai ledakan yang terjadi pada Jumat (7/11) siang sekitar pukul 12.09 WIB. Situasi di lokasi kini telah kondusif dengan gerbang sekolah ditutup dan dijaga oleh Brimob, Gegana, serta TNI AL. Wali Kota… pic.twitter.com/tUHzq3ljDx November 7, 2025

Τα ειδησεογραφικά δίκτυα KompasTV και MetroTV μετέδωσαν πλάνα που δείχνουν αστυνομικούς να έχουν περικυκλώσει το σχολείο και ασθενοφόρα να έχουν σπεύσει επιτόπου.

Εικόνες του τζαμιού πάντως δεν δείχνουν εκτεταμένες ζημιές.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μαμντάνι, η σχέση του με την Ελλάδα και το… γκολ του Χαριστέα

ΗΠΑ: Συναγερμός για ύποπτο πακέτο στη βάση του Air Force One – Περιείχε άγνωστη σκόνη, αρκετά άτομα στο νοσοκομείο

Μετά τις Φιλιππίνες ο τυφώνας Καλμάγκι σαρώνει και το Βιετνάμ – Πέντε νεκροί και επτά τραυματίες (videos)