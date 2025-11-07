Ινδονησία: Ανήλικος ο ύποπτος για την επίθεση με δεκάδες τραυματίες σε τζαμί σχολείου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο ύποπτος ως δράστης της επίθεσης σε τζαμί που βρισκόταν σε σχολικό συγκρότημα της ινδονησιακής πρωτεύουσας είναι περίπου 17 ετών και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ινδονησιακής βουλής.
Ο Σούφμι Ντάσκο Αχμάντ μίλησε στους δημοσιογράφους γι΄αυτό αφού επισκέφθηκε το νοσοκομείο όπου έχουν μεταφερθεί τα θύματα.
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα.
Το ειδησεογραφικό δίκτυο KompasTV μετέδωσε πλάνα από ένα τζαμί βαμμένο πράσινο και έξω από αυτό μια σειρά παπουτσιών, το οποίο περιβάλλετο από αστυνομική κορδέλα. Στο εξωτερικό του δεν υπήρχαν ίχνη καταστροφής.
Δεκάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν νωρίτερα σήμερα στο νοσοκομείο έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε στο τζαμί που βρίσκεται μέσα σε σχολικό συγκρότημα κατά την ώρα της σημερινής προσευχής, στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της έκρηξης στο σχολείο στην Κελάπα Γκάντινγκ της Βόρειας Τζακάρτας, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας Ασέπ Εντί Σουχέρι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.
Ο αριθμός των τραυματιών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία είναι 54–κάποιοι είναι τραυματισμένοι ελαφρύτερα και κάποιοι βαρύτερα, ενώ άλλοι έχουν υποστεί εγκαύματα.
«Έχουμε λάβει διάφορα μέτρα, όπως η έρευνα στον τόπο του εγκλήματος, η δημιουργία αστυνομικής γραμμής και η αποστείρωση της περιοχής», δήλωσε ο Σουχέρι. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara επικαλέστηκε τον υφυπουργό ασφαλείας Λοντεβάικ Φράιντριχ, ο οποίος δήλωσε ότι σημειώθηκαν δύο εκρήξεις στο τζαμί.
Αστυνομικοί ντυμένοι στα μαύρα με τυφέκια εφόδου φρουρούσαν τις σιδερένιες πύλες του συγκροτήματος, ενώ οχήματα της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και τεθωρακισμένα αστυνομικά οχήματα βρίσκονταν στον δρόμο απ΄έξω, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters.
Το συγκρότημα βρίσκεται σε μια πολυσύχναστη περιοχή της Βόρειας Τζακάρτας, που ανήκει σε μεγάλο μέρος της στο ναυτικό, όπου κατοικούν πολλοί στρατιωτικοί και απόστρατοι αξιωματικοί.
Η Ινδονησία έχει ιστορικό επιθέσεων σε εκκλησίες και δυτικούς στόχους – αλλά όχι σε τζαμιά – και η δράση ένοπλων ισλαμιστών έχει σε μεγάλο βαθμό κατασταλεί τα τελευταία χρόνια.
