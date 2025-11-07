Ινδονησία: Ανήλικος ο ύποπτος για την επίθεση με δεκάδες τραυματίες σε τζαμί σχολείου

Ο ύποπτος ως δράστης της επίθεσης σε τζαμί που βρισκόταν σε σχολικό συγκρότημα της ινδονησιακής πρωτεύουσας είναι περίπου 17 ετών και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ινδονησιακής βουλής.

Ο Σούφμι Ντάσκο Αχμάντ μίλησε στους δημοσιογράφους γι΄αυτό αφού επισκέφθηκε το νοσοκομείο όπου έχουν μεταφερθεί τα θύματα.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menengok para korban ledakan SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, di RS Islam Cempaka Putih. la memastikan pengobatan seluruh korban ledakan akan ditanggung Pemprov DKI Jakarta.#detikcom pic.twitter.com/q8hn8SIZRB — detikcom (@detikcom) November 7, 2025

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο KompasTV μετέδωσε πλάνα από ένα τζαμί βαμμένο πράσινο και έξω από αυτό μια σειρά παπουτσιών, το οποίο περιβάλλετο από αστυνομική κορδέλα. Στο εξωτερικό του δεν υπήρχαν ίχνη καταστροφής.

Detik2 terjadi ledakan didalam Masjid di SMAN 72 yang berlokasi di Komplek Kodamar TNI AL Kelapa Gading, Jakarta Utara seusai Sholat Jumat tadi



Puluhan Siswa jadi korban luka2 dalam peristiwa ini pic.twitter.com/B572MTF6HG November 7, 2025

Δεκάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν νωρίτερα σήμερα στο νοσοκομείο έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε στο τζαμί που βρίσκεται μέσα σε σχολικό συγκρότημα κατά την ώρα της σημερινής προσευχής, στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

🇮🇩 Jakarta School Mosque Blast



During Friday prayers at SMAN 72 #jakarta mosque in Kelapa Gading, North Jakarta (inside a navy compound), multiple explosions injured 54 students



Police found toy rifles & Toy gun with “Welcome to HELL” written#Jummah #indonesia #ResignHarris pic.twitter.com/r6TY0VMLJa November 7, 2025

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της έκρηξης στο σχολείο στην Κελάπα Γκάντινγκ της Βόρειας Τζακάρτας, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας Ασέπ Εντί Σουχέρι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Ο αριθμός των τραυματιών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία είναι 54–κάποιοι είναι τραυματισμένοι ελαφρύτερα και κάποιοι βαρύτερα, ενώ άλλοι έχουν υποστεί εγκαύματα.

«Έχουμε λάβει διάφορα μέτρα, όπως η έρευνα στον τόπο του εγκλήματος, η δημιουργία αστυνομικής γραμμής και η αποστείρωση της περιοχής», δήλωσε ο Σουχέρι. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara επικαλέστηκε τον υφυπουργό ασφαλείας Λοντεβάικ Φράιντριχ, ο οποίος δήλωσε ότι σημειώθηκαν δύο εκρήξεις στο τζαμί.

Αστυνομικοί ντυμένοι στα μαύρα με τυφέκια εφόδου φρουρούσαν τις σιδερένιες πύλες του συγκροτήματος, ενώ οχήματα της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και τεθωρακισμένα αστυνομικά οχήματα βρίσκονταν στον δρόμο απ΄έξω, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters.

Το συγκρότημα βρίσκεται σε μια πολυσύχναστη περιοχή της Βόρειας Τζακάρτας, που ανήκει σε μεγάλο μέρος της στο ναυτικό, όπου κατοικούν πολλοί στρατιωτικοί και απόστρατοι αξιωματικοί.

Η Ινδονησία έχει ιστορικό επιθέσεων σε εκκλησίες και δυτικούς στόχους – αλλά όχι σε τζαμιά – και η δράση ένοπλων ισλαμιστών έχει σε μεγάλο βαθμό κατασταλεί τα τελευταία χρόνια.

