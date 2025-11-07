search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

07.11.2025 13:58

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: «Με την εκλογή του Μαμντάνι ήρθε η στιγμή να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας» (photos/video)

07.11.2025 13:58
credit: AP

Ο διεθνούς φήμης αμερικανός ηθοποιός, Ρόμπερτ Ντε Νίρο έλαβε στη Ρώμη το γνωστότερο βραβείο του δήμου της ιταλικής πρωτεύουσας, τη «Λύκαινα του Καπιτωλίου».

Η τελετή, με απόφαση του δημάρχου Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα λιτό τρόπο, σε ένδειξη σεβασμού προς τον θάνατο του Οκτάι Στρόιτσι, του εργάτη ο οποίος την περασμένη Δευτέρα έχασε την ζωή του εξαιτίας της κατάρρευσης μέρους του «Πύργου των Κόμηδων».

«Η Ρώμη δεν είναι μια πόλη, είναι ένα ζωντανό έργο τέχνης. Κάθε δρόμος, κάθε πέτρα, κάθε έδεσμα διηγούνται μια ιστορία. Το ότι λαμβάνω μια αναγνώριση σε αυτή την πρωτεύουσα, η οποία πρόσφερε τόσα πολλά στον κόσμο και στον πολιτισμό, στον κινηματογράφο και στην ομορφιά, είναι πραγματικά συγκινητικό», δήλωσε ο Ντε Νίρο. «Η Ρώμη είναι κάπως σαν το Χόλιγουντ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μοναδική», πρόσθεσε.

Ο 82χρονος κινηματογραφικός αστέρας -ο οποίος είναι ιταλικής καταγωγής- αναφέρθηκε και στην πρόσφατη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης.

«Ο κόσμος άρχισε να κατανοεί πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Με την εκλογή του Μαμντάνι, ήρθε η στιγμή να πάρουμε πίσω την χώρα μας. Πρέπει να την ελευθερωθούμε από τον τρομερό αυτό πρόεδρο διότι εγώ, ως Αμερικανός, νιώθω πραγματική αμηχανία, ξέροντας ότι με εκπροσωπεί ένα τέτοιο άτομο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

