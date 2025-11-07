Σε κατ’οίκον περιορισμό η πρώην στρατιωτική εισαγγελέας του Ισραήλ μετά τη διαρροή βίντεο με τον ομαδικό βιασμό Παλαιστινίου

Ισραηλινό δικαστήριο άφησε ελεύθερη την γενική εισαγγελέα του στρατού Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι και διέταξε τον 10ήμερο κατ’ οίκον περιορισμό της, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Η Τομέρ-Γερουσάλμι συνελήφθη τη Δευτέρα για τον ρόλο της στη διαρροή ενός βίντεο που έδειχνε Ισραηλινούς στρατιώτες να βιάζουν έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, επιτρέπεται να φύγει από το σπίτι της μόνο κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης προς τις αρχές και αποκλειστικά για να συναντήσει τον δικηγόρο της. Επίσης, της απαγορεύεται να επικοινωνήσει με άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση για 55 ημέρες, ανέφερε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο πώς το βίντεο, που γυρίστηκε μέσα στην διαβόητη φυλακή Σντε Τεϊμάν διέρρευσε από τη στρατιωτική της μονάδα.

Έρευνα και διαδηλώσεις… υπεράσπισης των βιαστών

Η υπόθεση χρονολογείται από τον Ιούλιο του 2024, όταν οι δικαστικές αρχές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) ξεκίνησαν έρευνα για στρατιώτες που φέρονται να επιτίθενται σεξουαλικά σε έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο που συνελήφθη κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, καθώς περίπου είκοσι άλλοι κρατούμενοι κείτονταν μπρούμυτα κοντά στη στρατιωτική φυλακή Σντε Τεϊμάν.

Η έρευνα και η επακόλουθη σύλληψη των στρατιωτών τροφοδότησαν έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με ορισμένα δεξιά μέλη του συνασπισμού του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμμετέχουν ακόμη και σε διαμαρτυρίες και ταραχές έξω από τις εγκαταστάσεις Σντε Τεϊμάν και το στρατιωτικό δικαστήριο όπου οδηγήθηκαν οι στρατιώτες.

Το βίντεο προβλήθηκε για πρώτη φορά από το ισραηλινό Channel 12 τον Αύγουστο του 2024, αλλά δεν ήταν η πρώτη αναφορά που εξέφραζε ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες στη βάση. Τον Μάιο του 2024, το CNN μίλησε με τρεις πληροφοριοδότες που περιέγραψαν λεπτομερώς ισχυρισμούς για κακοποίηση στη βάση Σντε Τεϊμάν. Ένα μήνα αργότερα, το Ισραήλ δήλωσε ότι θα ξεκινήσει τη σταδιακή κατάργηση της εγκατάστασης.

Την περασμένη Τετάρτη, η Τομέρ-Γερουσάλμι τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τον ρόλο της ως γενικής στρατιωτικής εισαγγελέως, καθώς ο Γενικός Εισαγγελέας του Ισραήλ Γκαλί Μπαχάραβ Μιαρά ανακοίνωσε ποινική έρευνα για τη διαρροή. Δύο ημέρες αργότερα, η Τομέρ-Γερουσάλμι υπέβαλε την παραίτησή της, αναγνωρίζοντας ότι ενέκρινε την κυκλοφορία του βίντεο και αναλαμβάνοντας «πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης από την ίδια τη μονάδα».

Στην επιστολή της, έγραψε ότι μια «εκστρατεία υποκίνησης» εναντίον της είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της μετά την απόφαση να διερευνηθούν οι στρατιώτες. «Αυτή η εκστρατεία συνεχίζεται μέχρι σήμερα και προκαλεί βαθιά και σοβαρή βλάβη στις IDF, στην εικόνα τους και στην ανθεκτικότητα των στρατιωτών των IDF και των διοικητών τους», έγραψε.

«Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν ούτε καν εναντίον των χειρότερων κρατουμένων», έγραψε. «Οι αξιωματικοί της (νόμιμης) μονάδας έχουν αντιμετωπίσει επανειλημμένες προσωπικές επιθέσεις, σκληρές προσβολές, ακόμη και πραγματικές απειλές. Όλα αυτά επειδή φρουρούσαν το κράτος δικαίου στις IDF – μαζί με τους διοικητές και δίπλα τους».

Για το δεξιό πολιτικό κλιμάκιο του Ισραήλ, η παραίτηση και η έρευνα δεν ήταν αρκετές. Λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Τομέρ-Γερουσάλμι, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε ότι θα λάβει «όλες τις απαραίτητες κυρώσεις εναντίον της», συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης του βαθμού της. Ο Κατς, που εξέδωσε επτά δηλώσεις εναντίον της επικεφαλής εισαγγελέα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, την κατηγόρησε για εμπλοκή σε «συκοφαντική δυσφήμιση αίματος» εναντίον των στρατιωτών, παρόλο που η ακρίβεια του βίντεο δεν έχει αμφισβητηθεί, και πέντε στρατιώτες κατηγορήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2025 για την κακοποίηση του κρατούμενου. Οι ίδιοι αρνήθηκαν κάθε αδίκημα.

Μάλιστα, σε συνέντευξη Τύπου, φορώντας μαύρες κουκούλες, δήλωσαν υπερήφανοι ότι είναι ακόμη ελεύθεροι και δήλωσαν ευθαρσώς ότι θα δικαιωθούν.

