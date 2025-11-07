search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

07.11.2025 21:30

Νορβηγία: Αίρει μετά από 65 χρόνια το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου

07.11.2025 21:30
Στην άρση του εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου προχωρά η Νορβηγία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Έσπεν Μπαρθ Άιντε, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Χαιρετίζω θερμά την απόφαση της Νορβηγίας, που μου διαβίβασε σήμερα ο @EspenBarthEide, να ανοίξει τις αιτήσεις για την εξαγωγή αμυντικού και διπλής χρήσης εξοπλισμού για στρατιωτική χρήση προς την Κύπρο. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διμερούς αμυντικής μας συνεργασίας» έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως ανέφερε κυβερνητική πηγή της Λευκωσίας στο philenews, η απόφαση για άρση του εμπάργκο που ίσχυε από το 1959 συνιστά μια εξέλιξη ιδιαίτερης πολιτικής και διπλωματικής σημασίας, καθώς τερματίζει ένα περιοριστικό καθεστώς που παρέμενε σε ισχύ για περισσότερο από έξι δεκαετίες. Το εμπάργκο είχε επιβληθεί τότε στο πλαίσιο γενικής πολιτικής της Νορβηγίας να μην εξάγει οπλισμό σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, απειλή πολέμου ή εσωτερική σύρραξη.

«Η απόφαση της Κυβέρνησης της Νορβηγίας να αναθεωρήσει το πλαίσιο εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού προς την Κύπρο αποτελεί αναγνώριση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου, αλλά και ως παράγοντα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε η ίδια πηγή.

Πρόκειται, πρόσθεσε, για αποτέλεσμα συντονισμένων διπλωματικών ενεργειών και συνεχούς διαλόγου που είχε αναπτύξει η Λευκωσία με το Όσλο, με στόχο την αποκατάσταση της ισότιμης μεταχείρισης της Κύπρου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και διατλαντικών συνεργασιών.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία των δύο χωρών όχι μόνο στον τομέα της άμυνας, αλλά και στην ευρύτερη προσπάθεια για σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου Κύπρος και Νορβηγία συνεργάζονται ήδη σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και διεθνούς τους ρόλου, κατέληξε η κυβερνητική πηγή. 

