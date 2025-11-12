Η φον ντερ Λάιεν στο στόχαστρο του Έλον Μασκ: «Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό»

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Έλον Μασκ εξαπέλυσε επίθεση την Τετάρτη στην ευρωπαϊκή δημοκρατία – και στη πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Εάν η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, σίγουρα η θέση σας ως ηγέτιδας της ΕΕ είναι ότι θα πρέπει να εκλέγεται απευθείας από τον λαό;» έγραψε ο Μασκ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε μια άλλη ανάρτηση, ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX πρόσθεσε ότι ο «ηγέτης της ΕΕ» θα πρέπει να «εκλέγεται από τον λαό» του μπλοκ, «όχι να διορίζεται από μια επιτροπή».

Ο Μασκ αντιδρούσε στην παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Ασπίδας Δημοκρατίας από την φον ντερ Λάιεν, μιας νέας στρατηγικής για την ενίσχυση της καταπολέμησης των ξένων παρεμβάσεων στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των εκλογών.

«Η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ελευθερίας μας. Η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ευημερίας μας. Η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ασφάλειάς μας», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Γερμανίδα πολιτικός είχε προτείνει την ιδέα της Ασπίδας Δημοκρατίας σε προεκλογική ομιλία της στη Σύνοδο Κορυφής για τη Δημοκρατία στην Κοπεγχάγη πέρυσι, καθώς επιδίωκε μια ακόμη θητεία ως πρόεδρος της Επιτροπής ενόψει των ευρωεκλογών του 2024.

Η πρόεδρος της Επιτροπής – επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ, αν και όχι κυριολεκτικά η «ηγέτιδα της ΕΕ» – προτείνεται και ψηφίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, για πενταετή θητεία. Ο προτεινόμενος υποψήφιος πρέπει επίσης να κερδίσει μια ψήφο μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αφού έλαβε την απαιτούμενη υποστήριξη πέρυσι, η φον ντερ Λάιεν επέζησε από τρεις προτάσεις μομφής από παρατάξεις στο Κοινοβούλιο τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της Ασπίδας Δημοκρατίας είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας, το οποίο αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη από τις τρέχουσες και τις υποψήφιες χώρες μέλη της ΕΕ για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Άλλα στοιχεία περιλαμβάνουν καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στις εκλογές ή σχετικά με τη χρήση influencers για να βοηθηθούν οι άνθρωποι να κατανοήσουν τους κανόνες της ΕΕ, όπως οι κανονισμοί για το διαδικτυακό περιεχόμενο ή την πολιτική διαφήμιση.

Ο Μασκ, ο οποίος διαδραμάτισε έναν σύντομο αλλά εξέχοντα ρόλο νωρίτερα φέτος ως σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού τον υποστήριξε σθεναρά καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, έχει χρησιμοποιήσει συχνά την πλατφόρμα του για να ενισχύσει αμφιλεγόμενες απόψεις σχετικά με τη δημοκρατία, την ελευθερία του λόγου και την πολιτική ηγεσία σε όλο τον κόσμο.

