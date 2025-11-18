Παγκόσμιο χάος στο Ίντερνετ: H Cloudflare παρέλυσε το διαδίκτυο, τεχνική βλάβη «έριξε» ιστοσελίδες – Σταδιακή αποκατάσταση του προβλήματος

Παγκόσμιο χάος προκάλεσε στο Ίντερνετ η τεχνική βλάβη στο Cloudflare, καθώς πολλές ιστοσελίδες σταμάτησαν να λειτουργούν.

Οι επισκέπτες σε ιστότοπους όπως το X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter, το ChatGPT και ο ιστότοπος κριτικών ταινιών Letterboxd είδαν ένα μήνυμα βλάβης που παρέπεμπε σε πρόβλημα στο δίκτυο Ίντερνετ του Cloudflare. Μεταξύ των ιστοσελίδων που «έπεσαν» και το topontiki.gr.

Το Cloudflare είναι μια αμερικανική διαδικτυακή υποδομή που προσφέρει εργαλεία που μεταξύ άλλων προστατεύουν τους ιστότοπους από κυβερνοεπιθέσεις και διασφαλίζουν ότι παραμένουν συνδεδεμένοι εν μέσω μεγάλης κίνησης.

«Το Cloudflare γνωρίζει και διερευνά ένα πρόβλημα που ενδεχομένως επηρεάζει πολλούς πελάτες», ανέφερε η εταιρεία σε μια νέα ενημέρωση. «Περισσότερες λεπτομέρειες θα παρέχονται καθώς θα είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες».

Ο ιστότοπος παρακολούθησης προβλημάτων διαδικτύου, Down Detector, επλήγη επίσης από τα ίδια τα τεχνικά προβλήματα. Αλλά όταν κατάφερε να επανέλθει, κατέγραψε απότομη αύξηση αναφορών σε προβλήματα πρόσβασης.

Οι χρήστες που προσπαθούσαν να συνδεθούν σε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν τo Cloudflare είδαν ένα μήνυμα που υποδείκνυε ότι υπήρχε ένα «εσωτερικό σφάλμα διακομιστή στο δίκτυο του Cloudflare», ζητώντας τους να «προσπαθήσουν ξανά σε λίγα λεπτά».

«Καταγράψαμε μια ασυνήθιστη αύξηση της επισκεψιμότητας σε μία από τις υπηρεσίες του Cloudflare από τις 13:20 (ώρα Ελλάδας)», τόνισε το Cloudflare σε μήνυμα προς το Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι «αυτό προκάλεσε σφάλματα σε μέρος της κίνησης που διέρχεται από το δίκτυο Cloudflare».

Ωστόσο, οι αναφορές για προβλήματα άρχισαν σταδιακά να μειώνονται με την πάροδο της ώρας σε περίπου 600 από μια κορύφωση σχεδόν 5.000, σύμφωνα με το Down Detector.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη την αιτία αυτής της ασυνήθιστης αύξησης της επισκεψιμότητας», πρόσθεσε η εταιρεία, διαβεβαιώνοντας ότι «κάνει ό,τι είναι δυνατόν» για να αποκαταστήσει τη λειτουργία.

