Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ υποδέχθηκε μεγαλοπρεπώς τον Μπιν Σαλμάν – Επενδύσεις ενός τρισ. «υποσχέθηκε» ο Σαουδάραβας, κάλυψη για Κασόγκι

Δεκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ έγινε στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με τον Σαουδάραβα ντε φάκτο ηγέτη να επιδιώκει να αποκαταστήσει περαιτέρω τη διεθνή εικόνα του, μετά τη δολοφονία το 2018 του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι που διέμενε στις ΗΠΑ, και να εμβαθύνει τους δεσμούς με την Ουάσιγκτον.

Στην πρώτη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο για παραπάνω από επτά χρόνια, ο πρίγκιπας διάδοχος έγινε δεκτός με κάθε επισημότητα, σε μια μεγαλοπρεπή τελετή υπό τον Τραμπ στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, η οποία περιελάμβανε στρατιωτική τιμητική φρουρά, κανονιοβολισμούς και υπερπτήσεις αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών.

President Donald J. Trump welcomes Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman to the White House. 🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/oQhw3lbLf4 — The White House (@WhiteHouse) November 18, 2025

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προκρίνουν τους δεσμούς ασφαλείας, τη συνεργασία στον πυρηνικό τομέα για ειρηνική χρήση και επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων με το βασίλειο.

President Trump welcomes Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to the White House for his first visit to the U.S. in seven years. https://t.co/MKmqjRe6GE pic.twitter.com/c5a11jWrzb — ABC News (@ABC) November 18, 2025

Όπως σημειώνει το Ρόιτερς, η συνάντηση αυτή υπογραμμίζει μια σχέση-κλειδί, μεταξύ της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη και του κορυφαίου εξαγωγέα πετρελαίου, την οποία ο Τραμπ κατέστησε προτεραιότητα στη δεύτερη θητεία του, καθώς η παγκόσμια οργή για τη δολοφονία του Κασόγκι, ενός επικριτή της Σαουδικής Αραβίας, σταδιακά εξασθένησε.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο μπιν Σαλμάν ενέκρινε τη σύλληψη ή τη δολοφονία του Κασόγκι στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο πρίγκιπας διάδοχος αρνήθηκε ότι διέταξε την επιχείρηση, ωστόσο αναγνώρισε την ευθύνη ως ο ντε φάκτο ηγέτης του βασιλείου.

Η θερμή υποδοχή για τον μπιν Σαλμάν στην Ουάσιγκτον είναι η τελευταία κατά σειρά ένδειξη ότι οι σχέσεις έχουν επανακάμψει από τη βαθιά ένταση που είχε προκαλέσει η δολοφονία Κασόγκι.

JUST NOW: U.S. military jets fly over the White House as President Donald J. Trump welcomes Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to the White House. 🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/hnsk1N0yMx November 18, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε τον μπιν Σαλμάν με χαμόγελο και με χειραψία στο κόκκινο χαλί, την ώρα που δεκάδες στρατιωτικοί είχαν παραταχθεί περιμετρικά. Τη λιμουζίνα συνόδευσε τιμητική φρουρά του αμερικανικού στρατού. Οι δύο ηγέτες κοίταξαν κατόπιν στον ουρανό, ενώ μαχητικά αεροσκάφη πετούσαν, προτού ο Τραμπ οδηγήσει τον καλεσμένο του στο εσωτερικό.

Κατά τη διάρκεια μιας ημέρας διπλωματίας στον Λευκό Οίκο, ο μπιν Σαλμάν θα έχει συνομιλίες με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, θα γευματίσουν στην αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου και θα παραστούν σε επίσημο δείπνο.

Στο ένα τρισ. δολάρια οι επενδυσεις του Ριάντ στις ΗΠΑ

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των δύο ηγετών στο Οβάλ Γραφείο παρουσία των δημοσιογράφων, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας «ανέβασε» το ποσό των επενδύσεων της χώρας του στις ΗΠΑ στο ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, στον περιχαρή Τραμπ.

NEW: Saudi Crown Prince announces country's investments in the United States could reach $1 trillion.



TRUMP: "You're saying to me now that the 600 billion will be 1 trillion?"



SAUDI CROWN PRINCE BIN SALMAN: "Definitely." pic.twitter.com/umRUjhrUnX — Fox News (@FoxNews) November 18, 2025

Είχε προηγηθεί η δέσμευση της Σαουδικής Αραβίας για επενδύσεις ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο βασίλειο τον Μάιο, η οποία θα περιλαμβάνει την ανακοίνωση δεκάδων στοχευμένων σχεδίων, σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της αμερικανικής διοίκησης.

Πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ ο Μπιν Σαλμάν «υπό προϋποθέσεις»

Ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος δήλωσε ότι θέλει να εργαστεί για την αναγνώριση του Ισραήλ «το συντομότερο δυνατόν», εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, αναφερόμενος στη λύση των δύο κρατών για τη διευθέτηση του Μεσανατολικού.

«Θέλουμε να συμμετάσχουμε στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Αλλά θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι η πορεία προς μια λύση δύο κρατών έχει καθοριστεί με σαφήνεια», είπε ο σαουδάραβας ηγέτης στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Συμπλήρωσε ότι είχε μια «εποικοδομητική συζήτηση» για το θέμα αυτό με τον Τραμπ και ότι «θα εργαστούμε ώστε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες το συντομότερο δυνατόν» για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Η ερώτηση για τη δολοφονία Κασόγκι

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο σχετικά με τη δολοφονία του αρθρογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι το 2018 στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, η οποία προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και ένταση στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με το Ριάντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι το θύμα ήταν «ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο πρόσωπο» και εξέφρασε την πεποίθηση πως ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν «δεν γνώριζε τίποτα» για αυτήν την υπόθεση.

«Αναφέρεστε σε ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Πολλοί δεν συμπαθούσαν αυτόν τον άνδρα στον οποίο αναφέρεστε, είτε σας αρέσει είτε όχι, έγιναν πράγματα, αλλά εκείνος (σ.σ. ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν) δεν γνώριζε τίποτα», είπε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

«Μπορούμε να το αφήσουμε εδώ; Δεν χρειάζεται να φέρετε σε δύσκολη θέση τον προσκεκλημένο μας», συμπλήρωσε ο Τραμπ εμφανώς ενοχλημένος από την ερώτηση δημοσιογράφου του τηλεοπτικού δικτύου ABC.

Αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως το NPR, υπενθυμίζουν πως η CIA είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε δώσει την εντολή για τη δολοφονία του Κασόγκι.

Από την πλευρά του, ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος χαρακτήρισε σήμερα το συμβάν «οδυνηρό» για τη χώρα του, διαβεβαιώνοντας πως το Ριάντ έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες με στόχο να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Επικριτής της σαουδαραβικής εξουσίας, αφού ήταν προηγουμένως προσκείμενος σ’ αυτήν, ο Τζαμάλ Κασόγκι, κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών, δολοφονήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2018 μέσα στο προξενείο της χώρας του στην Κωνσταντινούπολη από πράκτορες που είχαν σταλεί από τη Σαουδική Αραβία. Το πτώμα του διαμελίσθηκε και δεν βρέθηκε ποτέ.

Τα μεγάλα ντιλ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας

Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία είναι έτοιμες να συνάψουν συμφωνίες για πωλήσεις στον τομέα της άμυνας, συνεργασία στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς και μια επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων σε αμερικανικές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, επισήμανε ο αξιωματούχος που δεν θέλησε να κατονομαστεί. Ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους χθες πως «θα πουλήσουμε» F-35 στη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει αιτηθεί να αγοράσει 48 από τα προηγμένα αεροσκάφη.

Breaking News: President Trump welcomed Mohammed bin Salman, who U.S. intelligence has said ordered an American journalist’s killing in 2018. Prince Mohammed is seeking fighter jets, security assurances and economic promises. Follow live updates. https://t.co/LzFKUIgq5n — The New York Times (@nytimes) November 18, 2025

Αυτή θα είναι η πρώτη αμερικανική πώληση μαχητικών αεροσκαφών στη Σαουδική Αραβία και σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή πολιτικής. Η συμφωνία θα μπορούσε να μεταβάλει τη στρατιωτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Μέχρι τώρα, το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει F-35.

