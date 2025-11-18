Σόου στο ουκρανικό κοινοβούλιο με φόντο το σκάνδαλο διαφθοράς

Ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης της Ουκρανίας, το κόμμα «Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη», εμπόδισε με φυσική παρουσία την πρόσβαση του προέδρου της Βουλής στο βήμα, και κατά συνέπεια τους βουλευτές να διεξαγάγουν χθες ψηφοφορία για την αποπομπή δύο υπουργών λόγω της έρευνας για διαφθορά, απαιτώντας αντ’ αυτού την απομάκρυνση ολόκληρου του υπουργικού συμβουλίου.

Η σημερινή αντιπαράθεση στο κοινοβούλιο ήταν η τελευταία εκδήλωση της αυξανόμενης δημόσιας οργής από τότε που ξέσπασε το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία εν καιρώ πολέμου την περασμένη εβδομάδα.

Το κοινοβούλιο επρόκειτο να ψηφίσει για την αποπομπή της υπουργού Ενέργειας Σβιτλάνα Χριντσούκ και του προκατόχου της Γκέρμαν Γκαλουσένκο, ο οποίος τώρα υπηρετεί ως υπουργός Δικαιοσύνης. Και οι δύο υπουργοί αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο. Ο Ζελένσκι υποστήριξε την αποπομπή και των δύο.

Αλλά η ψηφοφορία δεν διεξήχθη, καθώς το κόμμα της αντιπολίτευσης ‘Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη’, το οποίο βέβαια δεν έχει σημαντικές διαφορές με το κόμμα Ζελένσκι, εμφανίστηκε να μπλοκάρει την πρόσβαση στο βήμα του προέδρου, με τους βουλευτές να κρατούν χάρτινα πλακάτ που έφεραν συνθήματα όπως «Ποιο είναι το τίμημα του σκότους;»

Ο πρόεδρος της Βουλής Ρουσλάν Στεφαντσούκ διέκοψε τη συνεδρίαση. Ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης δήλωσε ότι νέα ψηφοφορία θα διεξαχθεί πιθανόν σήμερα.

Το κόμμα «Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη», του οποίου ηγείται ο πρώην πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο, έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει την απομάκρυνση ολόκληρου του υπουργικού συμβουλίου, ένα μέτρο που πλέον έχει μικρή υποστήριξη στο κοινοβούλιο.

Μέλη του συνασπισμού «Υπηρέτης του Λαού» του Ζελένσκι κατηγόρησαν την αντιπολίτευση για προσπάθεια εντυπωσιασμού και για παρεμπόδιση της λειτουργίας του κοινοβουλίου.

«Ενώ κάποιοι κλέφτες το σκάνε και κρύβονται, άλλοι – λαϊκιστές πολιτικοί – δίνουν μια παράσταση», δήλωσε ο Ντανίλο Χετμάντσεφ, υψηλόβαθμος βουλευτής του συνασπισμού «Υπηρέτης του Λαού».

Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας αναφέρει ότι διερευνά ένα σχέδιο πληρωμής ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για συμβάσεις προμηθειών στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energatom, την οποία διαχειρίζεται το υπουργείο Ενέργειας. Πέντε ύποπτοι έχουν συλληφθεί και δύο διαφεύγουν, συμπεριλαμβανομένου ενός από τους πρώην επιχειρηματικούς συνεργάτες του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα την περασμένη εβδομάδα.

Ο επικεφαλής του σχήματος διαφθοράς, ο επιχειρηματίας Τιμούρ Μίντιτς, είναι συνιδιοκτήτης του τηλεοπτικού στούντιο όπου ο Ζελένσκι έκανε την καριέρα του ως σταρ της κωμικής σειράς πριν εκλεγεί το 2019.

Ταυτόχρονα, παρά το σόου στην ουκρανική βουλή, η δημοφιλία του προέδρου Ζελένσκι υποχωρεί καθώς οι αποκαλύψεις για τον στενό κύκλο του, επιτείνουν την πολιτική πίεση, ενώ ερωτήματα προκαλεί η απουσία του πρώην Υπουργού Άμυνας και νυν Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρόστερ Ουμέροφ μετά τα ταξίδια του στο εξωτερικό, εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς.

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι δεν δείχνει να επηρεάζεται, όπως δείχνει άλλωστε και η συμφωνία-μαμούθ με Μακρόν για αγορά 100 Rafale.

