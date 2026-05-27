ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 09:34
27.05.2026 09:02

Το «Olympic Life» της εταιρείας-διαδόχου του Ωνάση το τάνκερ που επλήγη ανοικτά του Ομάν – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Έκρηξη σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιo σημειώθηκε στα ανοικτά του Ομάν, με το πλήρωμα να είναι ασφαλές, ενώ έχει αναφερθεί μικρή διαρροή καυσίμων στη θάλασσα.

Πιο αναλυτικά, η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε χθες, Τρίτη (26/5), ότι ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε εξωτερική έκρηξη στην αριστερή πλευρά του, κοντά στην ίσαλο γραμμή, ενώ βρισκόταν σε απόσταση 60 ναυτικών μιλίων στα ανοικτά της πρωτεύουσας του Ομάν Μουσκάτ.

Η UKMTO ανακοίνωσε ότι το σκάφος, το Olympic Life, και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε πως μέρος των καυσίμων κίνησής του χύθηκαν στη θάλασσα. Πρόσθεσε πως τα αίτια του επεισοδίου παραμένουν άγνωστα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της υπηρεσίας Marine Traffic, αυτό το ελληνικής πλοιοκτησίας Very Large Crude Carrier (VLCC) έπλεε στα ανοικτά του Μουσκάτ γύρω στις 10:00 (ώρα Ελλάδας) κατευθυνόμενο προς την έξοδο του κόλπου του Ομάν και δεν μετέφερε φορτίο.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο, η Springfield Shipping, ανακοίνωσε ότι το σκάφος επλήγη από άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο γύρω στις 12:20 (ώρα Ελλάδας), αλλά παραμένει σταθερό και επιχειρησιακό.

«Σύμφωνα με αρχική εκτίμηση, υπάρχει ζημιά σε μία από τις δεξαμενές των καυσίμων του σκάφους. Μια ιριδίζουσα μεμβράνη πετρελαίου αναφέρθηκε στα νερά μετά το περιστατικό», ανέφερε σε δήλωση στο Reuters, προσθέτοντας ότι η διαρροή έχει έκτοτε περιοριστεί.

Το σκάφος ανήκει στην εταιρεία Olympic Shipping & Management, που έχει έδρα την Αθήνα και είναι διάδοχος της Olympic Management, της εταιρείας που είχε ιδρυθεί από τον εκλιπόντα μεγιστάνα της ναυσιπλοΐας Αριστοτέλη Ωνάση, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο τον ιστότοπο του Ιδρύματος Ωνάση.

