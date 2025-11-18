Ουκρανικά πλήγματα με αμερικανικούς βαλλιστικούς πυραύλους ATACMS στη Ρωσία – Τα χτυπήματα θα συνεχιστούν, λέει το Κίεβο

Πυραυλικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία, με αμερικανικούς τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους εξαπέλυσε η Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ukraine confirms the successful use of American ATACMS ballistic missiles in precision strikes against military targets located deep inside Russian territory. pic.twitter.com/TY3X4XmdfR November 18, 2025

Η Ουκρανία είχε χρησιμοποιήσει τους συγκεκριμένους βαλλιστικούς πυραύλους για να πλήξει στρατιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις υψηλής αξίας στο έδαφος της Ρωσίας, κατά την διάρκεια της προεδρίας Τζο Μπάιντεν, καθώς ο τέως Αμερικανός πρόεδρος τους είχε παραδώσει στο πλαίσιο ενός τεράστιου «πακέτου» εξοπλισμών προς το Κίεβο, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται επί προεδρίας Τραμπ.

Earlier today, Ukrainian forces carried out an ATACMS ballistic missile strike on a Russian target in the city of Voronezh.



The attack is one of the deepest strikes into Russian territory with U.S.-supplied ballistic missiles. pic.twitter.com/jZLhUaqJAh — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 18, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει, όταν ανέλαβε την ηγεσία των ΗΠΑ, ότι δεν θα επιτρέψει την χρήση αμερικανικών όπλων μεγάλης εμβέλειας για στόχους μέσα στο ρωσικό έδαφος και ειδικά πυραύλους που μπορούν να προκαλέσουν τεράστια ζημιά, όπως οι ATACMS, λόγω της επιδίωξής του να αποκλιμακωθεί η ένταση και να οδηγηθούν οι δύο πλευρές στον τερματισμό του πολέμου.

Για μήνες, η αμερικανική κυβέρνηση είχε απαγορεύσει την χρήση τέτοιων πυραύλων στην Ουκρανία, όπως είχε αποκαλύψει η Wall Street Journal τον Αύγουστο του 2025, με φόντο τη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα με στόχο μια ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία.

Ωστόσο φαίνεται ότι αυτό αλλάζει, αφού οι ουκρανικές δυνάμεις όχι μόνο εξαπέλυσαν πυραυλικά πλήγματα με ATACMS σε ρωσικό έδαφος, αλλά χαρακτήρισαν τη σημερινή (18.11.2025) χρήση αυτού του οπλικού συστήματος «σημαντική εξέλιξη».

Μάλιστα, το ουκρανικό γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων πρόσθεσε ότι η χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς, «συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως τα ATACMS, θα συνεχιστεί».

‼️🇺🇦NEWS: Ukraine’s General Staff reported that its forces conducted a significant overnight strike on Russian territory using U.S.-supplied MGM-140 ATACMS missiles, though they did not disclose the exact target.



The announcement came after FighterBomber and several other… pic.twitter.com/0hmehKbfpp November 18, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν ένα χρόνο, το Νοέμβριο του 2024, η Ρωσία είχε χτυπήσει την ουκρανική πόλη Ντνίπρο με τον υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο τύπου Oreshnik ως αντίποινα στα ουκρανικά πλήγματα με δυτικής κατασκευής πυραύλους, όπως οι αμερικανικοί ATACMS και οι βρετανικοί Storm Shadow, που είχαν ως αποτέλεσμα την απότομη κλιμάκωση και ένταση των συγκρούσεων.

Διαβάστε επίσης:

Τι είναι η Cloudflare και πώς μια τεχνική βλάβη προκάλεσε παγκόσμιο διαδικτυακό χάος – Η «συγγνώμη» της εταιρείας

«Η μητέρα ήταν ημιλιπόθυμη και το κοριτσάκι έκανε εμετό» – Η οικογένεια που ξεκληρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη πήγε με ταξί στο νοσοκομείο

Μαύρα σύννεφα κύκλωσαν τα περίχωρα του Μπουένος Άιρες – Δείτε συγκλονιστικό βίντεο