«Η μητέρα ήταν ημιλιπόθυμη και το κοριτσάκι έκανε εμετό» – Η οικογένεια που ξεκληρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη πήγε με ταξί στο νοσοκομείο

Τετραμελής οικογένεια ξεκληρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη από δηλητηρίαση. Χθες Δευτέρα (17/11) ανακοινώθηκε ότι κατέληξε και ο 37χρονος πατέρας.

Αρχικά υπήρχαν υποψίες ότι η οικογένεια έχει υποστεί τροφική δηλητηρίαση, αλλά τώρα ερευνάται το σενάριο να δηλητηριάστηκαν από το φυτοφάρμακο που χρησιμοποιήθηκε στο ξενοδοχείο τους για την εξόντωση των κοριών.

Η αστυνομία συνέλαβε την Κυριακή (16/11) 11 άτομα – συμπεριλαμβανομένων εργαζόμενων στο ξενοδοχείο και στην εταιρεία αποπαρασίτωσης. Σύμφωνα με το σενάριο, που ερευνάται, φωσφορούχο αλουμίνιο, που χρησιμοποιήθηκε σε ισόγειο δωμάτιο, μπορεί να έφτασε στο δωμάτιο της οικογένειας μέσω του αεραγωγού του μπάνιου και να τους δηλητηρίασε. Το ξενοδοχείο εκκενώθηκε και σφραγίστηκε.

Η οικογένεια με καταγωγή από την Τουρκία ζούσε στη Γερμανία και είχε επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη για διακοπές. Την Τετάρτη (12/11) πήγαν στο νοσοκομείο με ταξί. Στο βίντεο φαίνονται τα παιδιά ξαπλωμένα στο πίσω κάθισμα, ενώ και οι γονείς φαίνονται κι αυτοί αδιάθετοι.

Τα παιδιά 3 και 6 ετών κατέληξαν την ίδια μέρα. Οι γονείς νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας, με την 27χρονη μητέρα να αφήνει την τελευταία της πνοή την Παρασκευή (14/11) και τον 38χρονο πατέρα τη Δευτέρα (17/11).

«Στις 12 Νοεμβρίου, στις 11:20 το πρωί, η οικογένεια πετάχτηκε μπροστά στο αυτοκίνητό μου. Με σταμάτησαν και μπήκαν στο ταξί μου. Μου ζήτησαν να τους πάω στο πιο κοντινό νοσοκομείο. Ξεκίνησα προς το νοσοκομείο και τους είδα σε πανικό. Προσπάθησα να μιλήσω με τον πατέρα. Όταν τον ρώτησα τι συμβαίνει, μου απάντησε: “Φάγαμε και ήπιαμε κάτι και μάλλον μας πείραξε”. Μου είπε: “Σε παρακαλώ, πήγαινέ μας στο πιο κοντινό νοσοκομείο”».

«Στον δρόμο για το νοσοκομείο, το κοριτσάκι έκανε συνεχώς εμετό. Της έδωσα μια πλαστική σακούλα και έκανε εμετό μέσα σε αυτήν. Η μητέρα έμοιαζε ημιλιπόθυμη. Περίμενε να φτάσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Όταν μιλούσα με τον πατέρα, είπε: “Κάτι μου συμβαίνει κάθε φορά που έρχομαι στην Κωνσταντινούπολη· πέρσι είχα και ένα ατύχημα με μηχανή. Έσπασα το χέρι και το πόδι μου. Τώρα έπαθα κι αυτή την ατυχία”», δήλωσε ο ταξιτζής, που τους μετέφερε στο νοσοκομείο.

