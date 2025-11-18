Δύο Ουκρανοί ταυτοποιήθηκαν ως ύποπτοι για το σαμποτάζ στον πολωνικό σιδηρόδρομο – «Δούλευαν για τη Ρωσία» λέει ο Τουσκ

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ ενημέρωσε τους βουλευτές του κοινοβουλίου ότι οι αρχές που διερευνούν τα περιστατικά δολιοφθοράς σε σιδηροδρομικές γραμμές το Σαββατοκύριακο εντόπισαν δύο βασικούς υπόπτους.

Όπως είπε, οι ύποπτοι είναι και οι δύο Ουκρανοί άνδρες, οι οποίοι πέρασαν στην Πολωνία από τη Λευκορωσία αυτό το φθινόπωρο και πιστεύεται ότι συνεργάζονταν με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ένας από τους υπόπτους είχε καταδικαστεί προηγουμένως για δολιοφθορά από δικαστήριο στο Λβιβ.

Μετά τα περιστατικά, και οι δύο διέφυγαν πίσω στη Λευκορωσία, πρόσθεσε ο Τουσκ.

Παράλληλα, ο Τουσκ προειδοποίησε για «κλιμάκωση» από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών λέγοντας ότι υπάρχει η πρόθεση διασποράς χάους.

Συζητώντας τις ευρύτερες επιπτώσεις των φερόμενων ρωσικών δραστηριοτήτων, ο Τουσκ είπε ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται «όχι μόνο για το άμεσο αποτέλεσμα αυτού του είδους των ενεργειών, αλλά και για τις κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες», όπως «αποδιοργάνωση, χάος, πανικός, εικασίες, αβεβαιότητα» και «την αναζωπύρωση πιθανώς ριζικά αντιουκρανικών αισθημάτων».

«Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο σε χώρες όπως η Πολωνία, όπου έχουμε αρκετά βάρη που επωμιζόμαστε λόγω των πάνω από ενός εκατομμυρίου Ουκρανών προσφύγων στην Πολωνία», λέει.

Ο Τουσκ τόνισε ότι οι αρχές λαμβάνουν δεκάδες ειδοποιήσεις – τόσο γνήσιες όσο και ψευδείς – καθημερινά, επιβαρύνοντας ολοένα και περισσότερο τις υπηρεσίες που διερευνούν αυτές τις αναφορές.

«Αυτές οι πράξεις δολιοφθοράς και οι ενέργειες των ρωσικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Πολωνία, δυστυχώς κερδίζουν έδαφος. Έχουμε να κάνουμε με μια κλιμάκωση», λέει.

Ζήτησε επίσης επαγρύπνηση, ώστε οι πολίτες να αναφέρουν τυχόν ύποπτα περιστατικά στις αρχές, καθώς και διακομματική υποστήριξη για τις υπηρεσίες που διερευνούν αυτά τα ζητήματα.

Για ρωσοφοβία κάνει λόγο το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Πολωνία για ρωσοφοβία, αφού η Βαρσοβία απέδωσε την έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή προς την Ουκρανία σε δύο Ουκρανούς πολίτες, τους οποίους, όπως είπε, στρατολόγησαν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, ανέφερε το Reuters.

«Η Ρωσία κατηγορείται για όλες τις εκδηλώσεις του υβριδικού και άμεσου πολέμου που λαμβάνει χώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

«Στην Πολωνία, ας πούμε, όλοι προσπαθούν να ξεπεράσουν το ευρωπαϊκό αφήγημα σε αυτό το θέμα. Και η ρωσοφοβία, φυσικά, ακμάζει εκεί», είπε.

