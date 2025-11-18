Μουντιάλ: Η κυβέρνηση Τραμπ δίνει προτεραιότητα για βίζα στους κατόχους εισιτηρίων των αγώνων

Προτεραιότητα για βίζα στους κατόχους εισιτηρίων για τα παιχνίδια του Μουντιάλ θα δώσει η κυβέρνηση Τραμπ από το 2026.

Ο Αμερικανός πρόεδρος την ώρα που κάνει όλο και πιο δύσκολη την διαδικασία βίζας για πολίτες ξένων χωρών, ανακοίνωσε ένα νέο σύστημα που θα επιταχύνει την διαδικασία βίζας για τους οπαδούς των εθνικών ομάδων που θα αγοράσουν εισιτήρια για τους αγώνες που θα γίνουν επί αμερικανικού εδάφους (το Μουντιάλ συνδιοργανώνεται από Μεξικό και Καναδά).

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα περνούν από συνέντευξη πριν πάρουν τη βίζα.

«Έχω δώσει εντολή στην κυβέρνησή μου να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να κάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 μια πρωτοφανή επιτυχία», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Σύστημα Προτεραιότητας Προγραμματισμού Ραντεβού FIFA» – ή FIFA PASS – τα άτομα που αγοράζουν εισιτήρια απευθείας μέσω της FIFA θα μπορούν να προγραμματίζουν επισπευσμένες συνεντεύξεις σε προξενεία των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η κατοχή εισιτηρίου δεν εγγυάται την έγκριση βίζας.

«Σας εγγυάται ένα ταχύ ραντεβού. Θα περάσετε από την ίδια διαδικασία ελέγχου με οποιονδήποτε άλλον. Η μόνη διαφορά εδώ είναι ότι σας προχωράμε σε υψηλότερη θέση», είπε ο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο είπε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει αναπτύξει περισσότερους από 400 επιπλέον προξενικούς υπαλλήλους παγκοσμίως για να καλύψει τη ζήτηση, σε ορισμένες χώρες διπλασιάζοντας το μέγεθος του υπάρχοντος προσωπικού των πρεσβειών. Ανέφερε τη Βραζιλία και την Αργεντινή, και οι δύο ποδοσφαιρικές δυνάμεις, όπου οι χρόνοι αναμονής για ραντεβού για βίζα έχουν μειωθεί από πάνω από ένα χρόνο σε λιγότερο από δύο μήνες.

«Σε περίπου το 80% του κόσμου τώρα, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού σε λιγότερο από 60 ημέρες», είπε ο Ρούμπιο.

Ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι αναμένεται να πωληθούν μεταξύ έξι και επτά εκατομμυρίων εισιτηρίων για το διευρυμένο τουρνουά των 48 ομάδων.

