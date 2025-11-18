search
18.11.2025 16:47

Μαύρα σύννεφα κύκλωσαν τα περίχωρα του Μπουένος Άιρες – Δείτε συγκλονιστικό βίντεο

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε το περασμένο Σάββατο το Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, αφήνοντας πολλά σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται μαύρα σύννεφα να κυκλώνουν την περιοχή Χενεράλ Βιγιέγκας. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται shelf-cloud και πρόκειται για ένα χαμηλό, οριζόντιο σύννεφο σε σχήμα σφήνας, που σχηματίζεται στην μπροστινή άκρη της καταιγίδας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμό για έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και πιθανή χαλαζόπτωση.

Περίπου το 80% των κατοικιών και επιχειρήσεων στο Χενεράλ Βιγιέγκας έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ ξεριζώθηκαν και δέντρα. 

