Ισχυρή καταιγίδα έπληξε το περασμένο Σάββατο το Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, αφήνοντας πολλά σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται μαύρα σύννεφα να κυκλώνουν την περιοχή Χενεράλ Βιγιέγκας. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται shelf-cloud και πρόκειται για ένα χαμηλό, οριζόντιο σύννεφο σε σχήμα σφήνας, που σχηματίζεται στην μπροστινή άκρη της καταιγίδας.

🔵Imponente "muralla" de nubes y polvo envuelve General Villegas tras fuerte tormenta en Buenos Aires, dejando sin electricidad a gran parte de la ciudad.#17Nov



📹 @AlbertoRodNews pic.twitter.com/vfER59AZar — Así Es Noticias (@AsiEsNoticiasVe) November 18, 2025

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμό για έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και πιθανή χαλαζόπτωση.

A dramatic storm front swept across Argentina's Buenos Aires province bringing intense winds, a towering shelf cloud, and strong wind bursts that damaged infrastructure and left much of the town of General Villegas without power. pic.twitter.com/FVWtqg0P2R — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 17, 2025

Περίπου το 80% των κατοικιών και επιχειρήσεων στο Χενεράλ Βιγιέγκας έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ ξεριζώθηκαν και δέντρα.

