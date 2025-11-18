Ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό ματς: Ακρωτηριασμένοι Παλαιστίνιοι παίζουν μπάλα στη Λωρίδα της Γάζας

Δεκάδες τραυματίες πολέμου συγκεντρώθηκαν στη Ντέιρ ελ Μπάλα της Γάζας για να παίξουν ποδόσφαιρο.

Η ζωή στον παλαιστινιακό θύλακα έχει επιστρέψει υποτυπωδώς στην κανονικότητα, αν και οι θάνατοι από ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχειρίας παραμένουν καθημερινότητα.

Οι παίκτες έπαιξαν μπάλα με προσθετικά μέλη ή κρατώντας πατερίστες. «Στο πρωτάθλημα συμμετέχουν 50 ακρωτηριασμένοι άνδρες και πάνω από 10 παιδιά και των δύο φύλων», επεσήμανε ο τεχνικός διευθυντής της εθνικής ομάδας ακρωτηριασμένων και πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσουν αρκετά ματς για την ανάδειξη του πρωταθλητή.

