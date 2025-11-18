search
ΚΟΣΜΟΣ

18.11.2025 00:05

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της FEMA μετά τις έντονες επικρίσεις για την αντιμετώπιση των φονικών πλημμυρών στο Τέξας

18.11.2025 00:05
FEMA

Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA), Ντέιβιντ Ρίτσαρντσον, όπως έγραψε η εφημερίδα Washington Post και επιβεβαίωσαν αργότερα κι άλλα αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης που επικαλούνται αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Πρώην πεζοναύτης, ο 60χρονος Ρίτσαρντσον είχε διοριστεί στη θέση αυτή τον Μάιο, αντικαθιστώντας τον Κάμερον Χάμιλτον, ο οποίος απολύθηκε επειδή αντιτάχθηκε στα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ να διαλύσει τη FEMA.

Έκανε διακοπές ενώ «πνιγόταν» το Τέξας – Επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές 10 ημέρες μετά την τραγωδία

Ο Ρίτσαρντσον αποχωρεί αφού επικρίθηκε έντονα για την αντιμετώπιση των φονικών πλημμυρών του Ιουλίου στο Τέξας, όπου περισσότεροι από 130 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Τις πρώτες ώρες μετά την καταστροφή, ο Ρίτσαρντσον βρισκόταν σε διακοπές και επί ώρες παρέμενε άφαντος, σύμφωνα με το CNN.

Αργότερα είπε σε βουλευτές πως σε ολόκληρο το ταξίδι ήταν κολλημένος στο τηλέφωνό του για να συντονίζει τις επιχειρήσεις αρωγής.

Ο ίδιος επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές περίπου ένα δεκαήμερο αργότερα και αφού πρώτα μετέβησαν εκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ.

Νωρίτερα, τον Ιούνιο, ο Ρίτσαρντσον είχε προκαλέσει αίσθηση λέγοντας πως δεν γνώριζε ότι υπήρχε περίοδος κυκλώνων στις ΗΠΑ. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η FEMA, υποστήριξε ότι ο Ρίτσαρντσον είχε κάνει αυτό το σχόλιο αστειευόμενος.

