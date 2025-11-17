search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 01:26
ΚΟΣΜΟΣ

17.11.2025 23:45

Ο Νετανιάχου καταδίκασε την επίθεση σε παλαιστινιακή κοινότητα στη Δυτική Όχθη – «Οι ταραχές υποκινούνται από μια χούφτα εξτρεμιστές»

17.11.2025 23:45
netaniaxou 9987- new

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε απόψε τη βία μιας «χούφτας εξτρεμιστών» οι οποίοι, όπως είπε, δεν αντιπροσωπεύουν τους εποίκους που ζουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έπειτα από άλλη μια επίθεση σε παλαιστινιακή κοινότητα.

Η επίθεση στο χωριό Τζαμπάα, κοντά στη Βηθλεέμ, καταδικάστηκε από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ ως «ακόμη ένα βήμα κλιμάκωσης της βίας» που διαπράττεται από «βίαιους εγκληματίες (τους οποίους) είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα». Ο επικεφαλής του αριστερού συνασπισμού «Οι Δημοκράτες», ο Γιαΐρ Γκολάν, καταδίκασε μια «εβραϊκή τρομοκρατία εκτός ελέγχου».

Νετανιάχου: Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα

«Λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη τις βίαιες ταραχές που υποκινούνται από μια χούφτα εξτρεμιστές που δεν εκπροσωπούν τους εποίκους στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (όπως αποκαλούν στο Ισραήλ τη Δυτική Όχθη) και οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση.

«Σκοπεύω να ασχοληθώ προσωπικά με αυτό το θέμα και να καλέσω τους αρμόδιους υπουργούς το συντομότερο δυνατό προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό φαινόμενο» δήλωσε, μετά την επίθεση στην Τζαμπάα, όπου ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι παρενέβη για να συλλάβει υπόπτους μετά τις πληροφορίες που έλαβε για επιδρομή «αρκετών δεκάδων Ισραηλινών πολιτών που έβαλαν φωτιά και βανδάλισαν σπίτια και οχήματα».

Η επίθεση σημειώθηκε αφότου εκατοντάδες αστυνομικοί και στρατιώτες χρησιμοποίησαν μπουλντόζες για να κατεδαφίσουν και να εκκενώσουν το φυλάκιο του εβραϊκού οικισμού Τζουρ Μισγάβι, στο συγκρότημα εβραϊκών οικισμών Γκους Ετζιόν, νοτίως της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με φωτογράφο του AFP.

Συγκρούσεις ξέσπασαν και οι στρατιώτες έριξαν καπνογόνα και χειροβομβίδες κρότου – λάμψης.

Η επίθεση στο χωριό φαινόταν να είναι μια αντίδραση στη διάλυση, στη γύρω περιοχή, ενός φυλακίου εβραϊκού οικισμού από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

gaza_ereipia_1610_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ναι» από τον ΟΗΕ στην ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας – Απορρίπτει την απόφαση η Χαμάς

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για σεισμό στη Σκύρο: Παρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν μας ανησυχεί

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

FEMA
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της FEMA μετά τις έντονες επικρίσεις για την αντιμετώπιση των φονικών πλημμυρών στο Τέξας

netaniaxou 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου καταδίκασε την επίθεση σε παλαιστινιακή κοινότητα στη Δυτική Όχθη – «Οι ταραχές υποκινούνται από μια χούφτα εξτρεμιστές»

toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

laiki-agora
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Πουλούσαν πάνω από 150 κιλά ψάρια σε λαϊκές αγορές χωρίς κανέναν υγειονομικό έλεγχο

