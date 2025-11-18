search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 01:43
18.11.2025 00:46

«Ναι» από τον ΟΗΕ στην ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας – Απορρίπτει την απόφαση η Χαμάς

18.11.2025 00:46
gaza_ereipia_1610_1920-1080_new
credit: AP

Υπέρ του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, για την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας, τάχθηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, σε ψηφοφορία που διεξήχθη τη Δευτέρα, 17/11, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τάχθηκε υπέρ του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, που προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου επανέναρξης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Δεκατρία κράτη μέλη του ΣΑ υπερψήφισαν το κείμενο, το οποίο ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό».

Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.

Το αμερικανικό κείμενο, το οποίο τροποποιήθηκε επανειλημμένα σε λεπτές διαπραγματεύσεις, «ενστερνίζεται» το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, που επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς.

Χαμάς: Η όποια διεθνής δύναμη θα γίνει μέρος της σύγκρουσης

Στην πρώτη αντίδραση, η Χαμάς απέρριψε την απόφαση του ΟΗΕ, τονίζοντας πως παραβιάζει δικαιώματα των Παλαιστινίων και σκοπό έχει την επιβολή διεθνούς κηδεμονίας στον θύλακο, κάτι που απορρίπτουν οι πολίτες και οι παρατάξεις της αντίστασης.

«Η ανάθεση σε διεθνή δύναμη καθηκόντων και ρόλων στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της αντίστασης, της στερεί την ουδετερότητα και τη μετατρέπει σε μέρος στη σύγκρουση, το οποίο δρα υπέρ της κατοχής», τόνισε το κίνημα σε ανακοίνωσή του.

