Σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Ιστορική απόφαση του ΟΗΕ, αντιδράσεις από τη Χαμάς

Τη Δευτέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία το σχέδιο του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης υπό την εποπτεία της Ουάσιγκτον.

Η απόφαση, που χαρακτηρίστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο «ιστορική», προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Χαμάς, η οποία την απέρριψε, κάνοντας λόγο για «παραβίαση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων».

Ο Τραμπ χαιρετίζει την απόφαση ως «σημαντική στιγμή στην ιστορία του ΟΗΕ»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι «θα παραμείνει μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών». Ευχαρίστησε τις 15 χώρες μέλη του ΣΑ, μεταξύ αυτών τη Ρωσία και την Κίνα, οι οποίες απέφυγαν να ασκήσουν βέτο, επιτρέποντας την υιοθέτηση της απόφασης.

Η πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπει την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης υπό την εποπτεία της Ουάσιγκτον, με στόχο τη διασφάλιση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στη Γάζα. Δεκατρία από τα δεκαπέντε μέλη του Συμβουλίου υπερψήφισαν το ψήφισμα, ενώ η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική και εποικοδομητική», επισημαίνοντας ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας επιτέλους ενστερνίζεται μια πραγματική στρατηγική ειρήνης για τη Γάζα».

Η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για «βιώσιμη πορεία προς την ειρήνη»

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στον ΟΗΕ εξέδωσε ανακοίνωση χαιρετίζοντας την απόφαση ως «ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή». Ο Εκπρόσωπος της Αποστολής επαίνεσε τη συνεργασία των μελών του Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι η απόφαση «θέτει τα θεμέλια για μια αποστρατιωτικοποιημένη και ευημερούσα Γάζα, υποστηριζόμενη από περιφερειακή συμμετοχή».

Αναφέρθηκε επίσης στην επιστροφή ομήρων και στη δέσμευση των ΗΠΑ «για μηδενική εμπλοκή της Χαμάς στο μέλλον της Γάζας». «Οι προκλήσεις είναι τεράστιες, αλλά οι ηγέτες ανταποκρίνονται στο ύψος των περιστάσεων», πρόσθεσε ο Εκπρόσωπος, επισημαίνοντας πως η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να συνεργάζεται με εταίρους και περιφερειακούς ηγέτες για την πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος.

ΟΗΕ: Η απόφαση αποτελεί σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός

Ο Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε ότι η υιοθέτηση της Απόφασης 2803 «αποτελεί σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός», καλώντας όλα τα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «η διπλωματική δυναμική πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα βήματα επί του πεδίου», ενώ επαίνεσε τις προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γενικός Γραμματέας, ανέφερε, υπογραμμίζει τη σημασία της μετάβασης στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ, που στοχεύει σε πολιτική διαδικασία για τη λύση των δύο κρατών.

Η Χαμάς απορρίπτει την απόφαση και προειδοποιεί για «διεθνή κηδεμονία»

Η οργάνωση Χαμάς αντέδρασε άμεσα, απορρίπτοντας την απόφαση του ΟΗΕ ως «παραβίαση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων». Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι «η ανάθεση σε διεθνή δύναμη καθηκόντων στη Λωρίδα της Γάζας στερεί την ουδετερότητα και τη μετατρέπει σε μέρος της σύγκρουσης».

Η Χαμάς υποστήριξε ότι η απόφαση «επιδιώκει την επιβολή διεθνούς κηδεμονίας στον θύλακο», κάτι που απορρίπτουν τόσο οι πολίτες όσο και οι παρατάξεις της αντίστασης.

Ισραήλ: Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν σε δήλωση του ανέφερε ότι “το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε Απόφαση η οποία ζητεί Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης να φτάσει στη Γάζα”.

“Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και ότι η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ” πρόσθεσε.

