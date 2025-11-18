Λίβανος: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος κοντά στη Σιδώνα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος κοντά στη Σιδώνα, όπως ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν το πλήγμα κοντά στη Σιδώνα, διευκρινίζοντας ότι. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ισραηλινό στρατό, επλήγη εγκατάσταση την οποία μαχητές της Χαμάς χρησιμοποιούσαν ως κέντρο εκπαίδευσης, «προκειμένου να σχεδιάζουν και να εξαπολύουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των IDF και του Κράτους του Ισραήλ».
Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει το καλοκαίρι πως σκότωσε δύο διοικητές της Χαμάς στον Λίβανο: έναν στη Σιδώνα τον Μάιο και έναν στην Τρίπολη τον Ιούλιο.
Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που την 27η Νοεμβρίου 2024 έβαλε τέλος σε πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δύο μηνών ανοικτού πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν τακτικά επιθέσεις στον Λίβανο. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του στρέφονται ως επί το πλείστον εναντίον της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας τις αρχές του Λιβάνου πως δεν κάνουν αρκετά για να αφοπλίσουν το σιιτικό κίνημα.
Διαβάστε επίσης:
Ουκρανικά πλήγματα με αμερικανικούς βαλλιστικούς πυραύλους ATACMS στη Ρωσία – Τα χτυπήματα θα συνεχιστούν, λέει το Κίεβο
Τι είναι η Cloudflare και πώς μια τεχνική βλάβη προκάλεσε παγκόσμιο διαδικτυακό χάος – Η «συγγνώμη» της εταιρείας
Μαύρα σύννεφα κύκλωσαν τα περίχωρα του Μπουένος Άιρες – Δείτε συγκλονιστικό βίντεο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.