Λίβανος: Τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος κοντά στη Σιδώνα (Video)

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος κοντά στη Σιδώνα, όπως ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν το πλήγμα κοντά στη Σιδώνα, διευκρινίζοντας ότι. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ισραηλινό στρατό, επλήγη εγκατάσταση την οποία μαχητές της Χαμάς χρησιμοποιούσαν ως κέντρο εκπαίδευσης, «προκειμένου να σχεδιάζουν και να εξαπολύουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των IDF και του Κράτους του Ισραήλ».

🎯STRUCK: Terrorists operating in a Hamas training compound in the Ain al-Hilweh area in southern Lebanon.



The compound was used by Hamas terrorists for training and exercises in order to plan and carry out terrorist attacks against IDF troops and the State of Israel.



Prior to… — Israel Defense Forces (@IDF) November 18, 2025

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει το καλοκαίρι πως σκότωσε δύο διοικητές της Χαμάς στον Λίβανο: έναν στη Σιδώνα τον Μάιο και έναν στην Τρίπολη τον Ιούλιο.

🇱🇧 #Lebanon – 🇮🇱 #Israel: The IDF has just launched several airstrikes on displaced Palestinians inside Lebanon, in the Ain al-Hilweh refugee camp in Sidon. Reports say 21 people were killed, and nearly a hundred others have been injured. Footage from local sources also shows… pic.twitter.com/tcouFgOe5B — POPULAR FRONT (@PopularFront_) November 18, 2025

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που την 27η Νοεμβρίου 2024 έβαλε τέλος σε πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δύο μηνών ανοικτού πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν τακτικά επιθέσεις στον Λίβανο. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του στρέφονται ως επί το πλείστον εναντίον της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας τις αρχές του Λιβάνου πως δεν κάνουν αρκετά για να αφοπλίσουν το σιιτικό κίνημα.

⚡️🚨Lebanon: Israel bombs the Ein El Hilweh Palestinian refugee camp in Sidon (south Lebanon) and commits a large massacre, with 11 martyrs in the preliminary toll:



Martyrs and wounded in the massacre committed by the occupation in the Ein El Hilweh camp, south of Lebanon.… pic.twitter.com/nbPsAiSS9X — Middle East Observer (@ME_Observer_) November 18, 2025

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανικά πλήγματα με αμερικανικούς βαλλιστικούς πυραύλους ATACMS στη Ρωσία – Τα χτυπήματα θα συνεχιστούν, λέει το Κίεβο

Τι είναι η Cloudflare και πώς μια τεχνική βλάβη προκάλεσε παγκόσμιο διαδικτυακό χάος – Η «συγγνώμη» της εταιρείας

Μαύρα σύννεφα κύκλωσαν τα περίχωρα του Μπουένος Άιρες – Δείτε συγκλονιστικό βίντεο