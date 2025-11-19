Νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας: Επενδύσεις – ρεκόρ, F-35, πυρηνική ενέργεια, Κασόγκι και Ισραήλ στο επίκεντρο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, υπέγραψαν σειρά συμφωνιών ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων που αφορούν την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και την άμυνα, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών παραδόσεων αμερικανικών μαχητικών F-35.

Τα δυο κράτη επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, η οποία «δημιουργεί τη νομική βάση για συνεργασία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων επί δεκαετίες» κατά τρόπο που θα εγγυάται «την τήρηση σθεναρών προτύπων για τη μη διάδοση» των πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με το κείμενο της αμερικανικής προεδρίας.

Παράλληλα ο πρίγκιπας εξασφάλισε την προσεχή αναγόρευση της Σαουδικής Αραβίας σε «μείζονα σύμμαχο μη μέλος του NATO».

Οι συμφωνίες αυτές ενισχύουν τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών και την παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας

Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν στον Λευκό Οίκο βασίζονται στα αποτελέσματα της επίσκεψης του προέδρου Τραμπ στο Ριάντ τον Μάιο, όταν η Σαουδική Αραβία είχε δεσμευθεί για επενδύσεις ύψους 600 δισ. δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τη νέα συμφωνία, το συνολικό ποσό ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, γεγονός που υπογραμμίζει τη διεύρυνση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν τη Συμφωνία Πολιτικής Πυρηνικής Συνεργασίας, το Πλαίσιο Συνεργασίας για τα Κρίσιμα Ορυκτά και Μνημόνιο Κατανόησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που εδραιώνουν την τεχνολογική συνεργασία και ενισχύουν τη θέση των ΗΠΑ ως ηγέτιδας δύναμης σε στρατηγικούς τομείς.

Πυρηνική ενέργεια και τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο

Η Συμφωνία Πολιτικής Πυρηνικής Συνεργασίας θέτει τις βάσεις για πολυετή συνεργασία δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα της ειρηνικής χρήσης πυρηνικής ενέργειας στη Σαουδική Αραβία, με τεχνική συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και αυστηρή τήρηση των διεθνών προτύπων μη διάδοσης.

Το Πλαίσιο για τα Κρίσιμα Ορυκτά ενισχύει την κοινή στρατηγική για τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων, εξασφαλίζοντας σταθερό εφοδιασμό σε πρώτες ύλες απαραίτητες για την πράσινη και τεχνολογική μετάβαση.

Το Μνημόνιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη παρέχει στη Σαουδική Αραβία πρόσβαση σε κορυφαίες αμερικανικές τεχνολογίες, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της αμερικανικής τεχνογνωσίας και την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ στην παγκόσμια καινοτομία.

Ενίσχυση της άμυνας και παράδοση F-35

Ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρίγκιπας διάδοχος υπέγραψαν τη Στρατηγική Αμυντική Συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας, που ενδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ στη Μέση Ανατολή και ενισχύει τη συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα ασφάλειας.

Η συμφωνία προβλέπει τη διευκόλυνση της λειτουργίας αμερικανικών αμυντικών εταιρειών στο Βασίλειο και τη χρηματοδότηση κοινών προγραμμάτων, ενώ επιβεβαιώνει ότι η Σαουδική Αραβία θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες κύριο στρατηγικό της εταίρο.

Ο πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε επίσης την πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 και σχεδόν 300 αρμάτων μάχης, ενισχύοντας την αμυντική ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας και δημιουργώντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.

Επενδύσεις – ρεκόρ και ενίσχυση της αμερικανικής οικονομίας

Η Σαουδική Αραβία δεσμεύθηκε να επενδύσει σχεδόν 1 τρισ. δολάρια σε αμερικανικές υποδομές, τεχνολογία και βιομηχανία, συμβάλλοντας άμεσα στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.

Οι δύο κυβερνήσεις συμφώνησαν επίσης να εντείνουν τη συνεργασία τους για τη μείωση των εμπορικών εμποδίων, την αναγνώριση προτύπων και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, ενώ υπογράφηκαν συμφωνίες συνεργασίας ανάμεσα στα υπουργεία Οικονομικών για τις κεφαλαιαγορές και τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Οι συμφωνίες αυτές, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες στους τομείς της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και της άμυνας, εκτιμάται ότι θα προσφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας τη βιομηχανική βάση και τη διεθνή επιρροή τους.

Κάλυψη για Κασόγκι

Πέρα από το ότι προσέφερε στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν θεαματική αποκατάστασή του σε διπλωματικό επίπεδο και σημαντικές διμερείς συμφωνίες στους τομείς της άμυνας και της πυρηνικής ενέργειας, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε ανεπιφύλακτα χθες Τρίτη τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας όσον αφορά την υπόθεση της φρικιαστικής δολοφονίας του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

«Μιλάτε για κάποιον εξαιρετικά αμφιλεγόμενο. Πολύς κόσμος δεν συμπαθούσε αυτόν τον κύριο στον οποίο αναφερθήκατε. Είτε σας αρέσει είτε όχι, γίνονται πράγματα», πέταξε ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος ερωτηθείς για την υπόθεση του Τζαμάλ Κασόγκι, ως τον θάνατό του αρθρογράφου της Washington Post.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν «δεν ήταν ενήμερος για τίποτα» όσον αφορά την υπόθεση, επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, καταφερόμενος με έντονο τρόπο εναντίον της δημοσιογράφου του ABC News η οποία έκανε την επίμαχη ερώτηση. Την κατηγόρησε, κατά τη διάρκεια συνομιλίας στο Οβάλ Γραφείο με παρόντα τον πρίγκιπα διάδοχο, πως ήθελε να φέρει σε «αμηχανία» αυτόν που χαρακτήρισε «πολύ καλό φίλο».

Ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, τον οποίο ανέμενε έφιππη φρουρά, ενώ κατά την άφιξή του ακούστηκαν κανονιοβολισμοί και έγινε υπέρπτηση μαχητικών, άκουσε επαίνους του Αμερικανού προέδρου για τον «απίστευτο» απολογισμό του «όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ, επικριτής του πρίγκιπα διαδόχου έπειτα από χρόνια στους διαδρόμους της σαουδαραβικής βασικής αυλής, ο Τζαμάλ Κασόγκι δολοφονήθηκε μέσα στο σαουδαραβικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης από πράκτορες σταλμένους από το Ριάντ.

«Τεράστιο λάθος»

Το διαμελισμένο πτώμα του δημοσιογράφου δεν βρέθηκε ποτέ.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες επέρριψαν την ευθύνη για τον φόνο απευθείας στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Η υπόθεση προκάλεσε για μεγάλο διάστημα σοβαρή επιδείνωση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

«Είναι οδυνηρό και τεράστιο λάθος και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην επαναληφθεί», είπε χθες ο πρίγκιπας διάδοχος, γνωστός στις ΗΠΑ με τα αρχικά του ονοματεπωνύμου του, MbS.

Η χήρα του Τζαμάλ Κασόγκι αναφέρθηκε επικριτικά στις δηλώσεις του. «Ο πρίγκιπας διάδοχος είπε πως λυπάται, επομένως θα όφειλε να συναντηθεί μαζί μου, να μου ζητήσει συγγνώμη και να μου προσφέρει αποκατάσταση για τον φόνο του συζύγου μου», τόνισε η Χανάν Ελάτρ Κασόγκι μέσω X.

Ενώ ο δημοκρατικός προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν έλεγε πως θα μεταχειριζόταν τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σαν «παρία», ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας τον υποδέχτηκε με τιμές αρχηγού κράτους παρότι είναι ο πατέρας του, ο μονάρχης Σαλμάν, αυτός που επισήμως είναι ο κάτοχος του θρόνου.

Αναγνώριση του Ισραήλ;

Η Ουάσιγκτον και το Ριάντ συνυπέγραψαν ακόμη συμφωνία που δίνει στην πετρελαιοπαραγωγική μοναρχία, που επιδιώκει να διαφοροποιήσει την οικονομία της, «πρόσβαση σε αμερικανικά συστήματα αιχμής» στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης με την ταυτόχρονη διαβεβαίωσε της προστασίας τους από «οποιαδήποτε ξένη ανάμιξη».

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να εξασφαλίσει πως η Κίνα, με την οποία έχει έρθει πιο κοντά η Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια, δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στις αμερικανικές τεχνολογίες των μικροτσίπ.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν φάνηκε να ρίχνει κρύο νερό στην επίμονη απαίτηση του Αμερικανού προέδρου το Ριάντ να ενταχθεί στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, το μεγαλεπήβολο σχέδιό του για την εξομάλυνση των σχέσεων των αραβικών κρατών με το Ισραήλ.

«Θέλουμε να ενταχθούμε στις συμφωνίες του Αβραάμ. Θέλουμε όμως επίσης να εξασφαλίσουμε πως θα χαραχτεί καθαρός δρόμος προς συμφωνία δυο κρατών», είπε ο πρίγκιπας διάδοχος, ενώ η κυβέρνηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει την ίδρυση κράτους της Παλαιστίνης.

