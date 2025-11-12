«Μις Υφήλιος»: Αντιδράσεις για το «απαξιωτικό» βλέμμα της Μις Ισραήλ στη Μις Παλαιστίνη (Video)

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ένα βίντεο από εκδήλωση του διαγωνισμού «Μις Υφήλιος» στην Ταϊλάνδη που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καθώς δείχνει τη Μις Ισραήλ, Μελάνι Σιράζ, να κοιτά εχθρικά και απαξιωτικά τη Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ που στεκόταν δίπλα της στη σκηνή.

Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής (9/11), σε μία από τις επίσημες εκδηλώσεις πριν από τον μεγάλο τελικό των καλλιστείων.

Το σύντομο απόσπασμα, που αναρτήθηκε στο TikTok μέσα σε λίγες ώρες είχε γίνει viral, παρουσιάζοντας τη Σιράζ να ρίχνει ένα «περιφρονητικό» -όπως το χαρακτήρισαν πολλοί- βλέμμα προς την Αγιούμπ, τη στιγμή που η Μις Κουρασάο στο φόντο χαμογελά ανυποψίαστη.

«Η Σταχτοπούτα με το μπλε φόρεμα και η κακιά αδελφή της» έγραψε κάποιος στο TikTok, με άλλους να εστιάζουν στο ποια εκ των δυο είναι «πιο όμορφη» ή «πιο αληθινή».

Υπήρξαν, ωστόσο, και εκείνοι που υποστήριξαν ότι το στιγμιότυπο απλά παρερμηνεύτηκε.

Από την πλευρά της, Μελάνι Σιράζ, που θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στον τελικό της 21ης Νοεμβρίου, απάντησε άμεσα στις επικρίσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία αρνητική πρόθεση εκ μέρους της.

«Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι απλώς κοίταζα προς τις άλλες διαγωνιζόμενες καθώς ανέβαιναν στη σκηνή. Το να προσθέτεις δραματικό λόγο σε συνηθισμένες στιγμές, ειδικά όταν αυτό παραποιεί την πραγματικότητα, δεν προάγει την καλοσύνη ή τη δικαιοσύνη» δήλωσε σύμφωνα με το Times of Israel.

Η Σιράζ, η οποία στέφθηκε Μις Ισραήλ τον περασμένο Ιούλιο σε διαγωνισμό στο Μαϊάμι, έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων λόγω της εκπροσώπησης του Ισραήλ στη φετινή διοργάνωση. Από την άλλη, η Ναντίν Αγιούμπ αποτελεί την πρώτη Μις Παλαιστίνη που λαμβάνει μέρος στον θεσμό, έχοντας διακριθεί στο Miss Earth 2022 στις Φιλιππίνες, όπου κατέκτησε την τρίτη θέση.

