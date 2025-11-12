search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 15:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 13:07

«Μις Υφήλιος»: Αντιδράσεις για το «απαξιωτικό» βλέμμα της Μις Ισραήλ στη Μις Παλαιστίνη (Video)

12.11.2025 13:07
kallistia-new (2)

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ένα βίντεο από εκδήλωση του διαγωνισμού «Μις Υφήλιος» στην Ταϊλάνδη που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καθώς δείχνει τη Μις Ισραήλ, Μελάνι Σιράζ, να κοιτά εχθρικά και απαξιωτικά τη Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ που στεκόταν δίπλα της στη σκηνή.

Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής (9/11), σε μία από τις επίσημες εκδηλώσεις πριν από τον μεγάλο τελικό των καλλιστείων.

Το σύντομο απόσπασμα, που αναρτήθηκε στο TikTok μέσα σε λίγες ώρες είχε γίνει viral, παρουσιάζοντας τη Σιράζ να ρίχνει ένα «περιφρονητικό» -όπως το χαρακτήρισαν πολλοί- βλέμμα προς την Αγιούμπ, τη στιγμή που η Μις Κουρασάο στο φόντο χαμογελά ανυποψίαστη.

«Η Σταχτοπούτα με το μπλε φόρεμα και η κακιά αδελφή της» έγραψε κάποιος στο TikTok, με άλλους να εστιάζουν στο ποια εκ των δυο είναι «πιο όμορφη» ή «πιο αληθινή».

Υπήρξαν, ωστόσο, και εκείνοι που υποστήριξαν ότι το στιγμιότυπο απλά παρερμηνεύτηκε.

Από την πλευρά της, Μελάνι Σιράζ, που θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στον τελικό της 21ης Νοεμβρίου, απάντησε άμεσα στις επικρίσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία αρνητική πρόθεση εκ μέρους της.

«Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι απλώς κοίταζα προς τις άλλες διαγωνιζόμενες καθώς ανέβαιναν στη σκηνή. Το να προσθέτεις δραματικό λόγο σε συνηθισμένες στιγμές, ειδικά όταν αυτό παραποιεί την πραγματικότητα, δεν προάγει την καλοσύνη ή τη δικαιοσύνη» δήλωσε σύμφωνα με το Times of Israel.

Η Σιράζ, η οποία στέφθηκε Μις Ισραήλ τον περασμένο Ιούλιο σε διαγωνισμό στο Μαϊάμι, έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων λόγω της εκπροσώπησης του Ισραήλ στη φετινή διοργάνωση. Από την άλλη, η Ναντίν Αγιούμπ αποτελεί την πρώτη Μις Παλαιστίνη που λαμβάνει μέρος στον θεσμό, έχοντας διακριθεί στο Miss Earth 2022 στις Φιλιππίνες, όπου κατέκτησε την τρίτη θέση.

Διαβάστε επίσης:

Κύπρος: Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Πάφο – Λέκκας: Θετική εξέλιξη ο μετασεισμός 4,5 βαθμών (videos)

«Ετοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία» δηλώνει η Ρωσία – Συνεχίζει την προέλασή της στα νοτιοανατολικά

Τραμπ για BBC: «Κατακρεούργησαν» την ομιλία μου, παραπλάνησαν το κοινό και το παραδέχθηκαν (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην Ελλάδα ο δεύτερος χαμηλότερος μέσος μισθός για το 2024: Μας ξεπέρασαν η Ρουμανία και η Ουγγαρία

meth_nosokomeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα στοίχημα

perou-dustuxima-234
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο εξετράπη κι έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 37 νεκροί 

odigisi-alkool
ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Δράση για οδήγηση χωρίς αλκοόλ με σύμμαχο ένα self test – Το 25% των θανατηφόρων τροχαίων οφείλεται στο ποτό

dr Kim Kyllesbech Larsen UG CTIO
ADVERTORIAL

Η United Group ορίζει τον Δρ. Kim Kyllesbech Larsen ως Chief Technology and Information Officer (CTIO), με ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

the voice new
MEDIA

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» τα πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (8,9/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 15:43
euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην Ελλάδα ο δεύτερος χαμηλότερος μέσος μισθός για το 2024: Μας ξεπέρασαν η Ρουμανία και η Ουγγαρία

meth_nosokomeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα στοίχημα

perou-dustuxima-234
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο εξετράπη κι έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 37 νεκροί 

1 / 3