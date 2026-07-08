Μαίνεται η φωτιά κοντά στη Λάρισα: Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα

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Μεγάλες διαστάσεις πήρε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7) σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 90 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 5 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας και επιχειρούν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Θεσσαλίας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2026

Την ίδια στιγμή, συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Photos: onlarissa.gr

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