Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου

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Την παραίτησή της στον Σωκράτη Φάμελλο υπέβαλε η Κατερίνα Νοτοπούλου.
Παράλληλα, η Κατερίνα Νοτοπούλου απέστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία γνωστοποίησε επισήμως την παραίτησή της.
Η Κατερίνα Νοτοπούλου σύμφωνα με πληροφορίες θα προβεί σε ανακοινώσεις σε λίγες ώρες, ενώ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα κρατήσει την έδρα της.
Την έδρα της θα πάρει ο επόμενος σε σταυρούς στην Α΄ Θεσσαλονίκης, δηλαδή, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης.
Φήμες ήθελαν την Κατερίνα Νοτοπούλου να μένει εκτός ΕΛΑΣ. Μένει να φανεί αν η κίνηση να παραδώσει την έδρα της, θα εκτιμηθεί από την Αμαλίας.
Η Κατερίνα Νοτοπούλου εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης).
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