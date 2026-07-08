ΠΑΣΟΚ: Εκδήλωση για το ασφαλιστικό και τους συνταξιούχους

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με τίτλο «Με τους Συνταξιούχους – Μαζί στο επίκεντρο», το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση την Πέμπτη 9 Ιουλίου, με ώρα έναρξης 19:00, στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως ομιλητές:

Γκόνα Ευφρανθία (Έφη), πρόεδρος του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α.

(Έφη), πρόεδρος του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. Γιώργος Κουτρουμάνης, πρώην υπουργός και γραμματέας του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

πρώην υπουργός και γραμματέας του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασιλική Λάσπη, μητέρα παιδιού με αναπηρία, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) και της ΕΣΑμεΑ.

μητέρα παιδιού με αναπηρία, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) και της ΕΣΑμεΑ. Κώστας Τσουκαλάς , εκπρόσωπος Τύπου και εργατολόγος.

, εκπρόσωπος Τύπου και εργατολόγος. Παύλος Χρηστίδης, βουλευτής και ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Την εκδήλωση θα κλείσει με τοποθέτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Στο κάλεσμα της εκδήλωσης αναφέρεται το σύνθημα: «Η συζήτηση ξεκινά από εσένα», υπογραμμίζοντας ότι στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν τα ζητήματα που αφορούν τους συνταξιούχους, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική προστασία.

Διαβάστε επίσης

Τι σχεδιάζει η ΝΔ πριν τη ΔΕΘ για να κερδίσει… χήρες, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες



Μέτωπο με τον Τσίπρα για να… ξεχαστεί ο Σαμαράς – Γιατί το Μαξίμου οξύνει την επίθεση στην ΕΛΑΣ



Στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης εν όψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ – Δείπνο στους ηγέτες παραθέτει ο Ερντογάν