ΠΑΣΟΚ: Εκδήλωση για το ασφαλιστικό και τους συνταξιούχους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με τίτλο «Με τους Συνταξιούχους – Μαζί στο επίκεντρο», το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση την Πέμπτη 9 Ιουλίου, με ώρα έναρξης 19:00, στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης.
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως ομιλητές:
Την εκδήλωση θα κλείσει με τοποθέτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.
Στο κάλεσμα της εκδήλωσης αναφέρεται το σύνθημα: «Η συζήτηση ξεκινά από εσένα», υπογραμμίζοντας ότι στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν τα ζητήματα που αφορούν τους συνταξιούχους, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική προστασία.
Διαβάστε επίσης
Τι σχεδιάζει η ΝΔ πριν τη ΔΕΘ για να κερδίσει… χήρες, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες
Μέτωπο με τον Τσίπρα για να… ξεχαστεί ο Σαμαράς – Γιατί το Μαξίμου οξύνει την επίθεση στην ΕΛΑΣ
Στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης εν όψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ – Δείπνο στους ηγέτες παραθέτει ο Ερντογάν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.