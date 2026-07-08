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08.07.2026 11:31

ΠΑΣΟΚ: Εκδήλωση για το ασφαλιστικό και τους συνταξιούχους

08.07.2026 11:31
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Με τίτλο «Με τους Συνταξιούχους – Μαζί στο επίκεντρο», το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση την Πέμπτη 9 Ιουλίου, με ώρα έναρξης 19:00, στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως ομιλητές:

  • Γκόνα Ευφρανθία (Έφη), πρόεδρος του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α.
  • Γιώργος Κουτρουμάνης, πρώην υπουργός και γραμματέας του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
  • Βασιλική Λάσπη, μητέρα παιδιού με αναπηρία, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) και της ΕΣΑμεΑ.
  • Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου και εργατολόγος.
  • Παύλος Χρηστίδης, βουλευτής και ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Την εκδήλωση θα κλείσει με τοποθέτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Στο κάλεσμα της εκδήλωσης αναφέρεται το σύνθημα: «Η συζήτηση ξεκινά από εσένα», υπογραμμίζοντας ότι στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν τα ζητήματα που αφορούν τους συνταξιούχους, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική προστασία.

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