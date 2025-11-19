search
19.11.2025 12:54

Αρκούδα «μπούκαρε» σε κατάστημα και… κυνήγησε 11χρονο – «Νόμιζα θα με φάει» (video)

19.11.2025 12:54
blak_bea

Ένα τρομακτικό περιστατικό στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, καταγράφηκε σε βίντεο, όπου μια μαύρη αρκούδα εισέβαλε σε κατάστημα και ήρθε… τετ α τετ ένα 11χρονο αγόρι.

Ο 11χρονος Κόουλ Φρέιζι πήγε να βρει τον πατέρα του ενώ ψώνιζαν στο κατάστημα, όταν ξαφνικά παρατήρησε μια μαύρη αρκούδα να τον κοιτάζει, όπως ανέφερε το CBS Pittsburgh.

Χωρίς να προλάβει να γυρίσει πίσω, η τεράστια αρκούδα άρχισε να τον κυνηγάει μέσα στο κατάστημα, με τον ίδιο να τρέχει για να σωθεί.

«Ήταν περίπου μισό μέτρο μακριά μου», δήλωσε ο Φρέιζι. «Σκέφτηκα: “Μάλλον θα με φάει η αρκούδα”»,, περιέγραψε ο 11χρονος.

Ο Φρέιζι έτρεξε πάνω-κάτω στους διαδρόμους για να ξεφύγει από την αρκούδα και έφτασε στην ταμία, που ήταν ο μόνος άλλος άνθρωπος μέσα στο κατάστημα. Οι δυο τους ανέβηκαν στον πάγκο και βγήκαν από την πόρτα μόλις γύρισε την πλάτη της η αρκούδα.

«Όταν βγήκαμε από το κατάστημα, μπήκαμε όλοι στο αυτοκίνητο και φύγαμε από εκεί», είπε ο 11χρονος.

Η στιγμή που το τεράστιο ζώο πηδά πάνω από τον μπροστινό πάγκο, καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δημοσίευσε το CBS Pittsburgh.

Σύμφωνα με τη New York Post, η αρκούδα περιπλανήθηκε μέσα στο κατάστημα για περίπου δέκα λεπτά, μέχρι να βρει τελικά τον δρόμο προς τα έξω.

«Ανακουφίστηκα», είπε ο Φρέιζι. «Ήταν σίγουρα μια τρελή εμπειρία».

