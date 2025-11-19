Απίστευτη υπόθεση: 50χρονη κατήγγειλε ψευδώς την αστροναύτισσα πρώην σύζυγό της για… το πρώτο έγκλημα στο διάστημα

Μια πρώην αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στις υπηρεσίες πληροφοριών δήλωσε ένοχη για ψευδή κατάθεση στις αρχές όταν ισχυρίστηκε ότι η τότε σε διάσταση αστροναύτισσα σύζυγός της διέπραξε το πρώτο έγκλημα στο διάστημα.

Η Summer Worden, 50 ετών, αντιμετωπίζει έως και πέντε χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο έως 250.000 δολάρια επειδή ψευδώς κατήγγειλε ότι η κορυφαία αστροναύτισσα της NASA και τότε σύζυγός της, Anna McClain, είχε αποκτήσει πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό της από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

H Summer Worden (αριστερά) και η Anna McClain (δεξιά) – Photo: Facebook

Η δήλωση ενοχής της Worden την Πέμπτη έβαλε τέλος σε μια σκληρή νομική διαμάχη με τη McClain.

Η Worden είχε ισχυριστεί ότι η McClain μάντεψε τον κωδικό και απέκτησε παράνομα πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό τον Ιανουάριο του 2019, ενώ το ζευγάρι ήταν ακόμα παντρεμένο και η McClain βρισκόταν σε αποστολή έξι μηνών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Anna McClain Photo: X / @AstroAnnimal

Ο ψευδής ισχυρισμός προκάλεσε έρευνα από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου και τον Γενικό Επιθεωρητή της NASA.

Η Worden είχε ανοίξει τον τραπεζικό λογαριασμό το 2018 και τόσο εκείνη όσο και η McClain είχαν πρόσβαση σε αυτόν μέχρι τον Ιανουάριο του 2019, όταν η Worden άλλαξε τα στοιχεία σύνδεσης.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν αποδείξεις ότι η Worden είχε δώσει στη σύζυγό της πρόσβαση στα τραπεζικά της στοιχεία τουλάχιστον από το 2015, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών σύνδεσης.

Από τότε που εμφανίστηκαν οι κατηγορίες, η McClain υποστήριζε ότι είχε πρόσβαση στους λογαριασμούς της Worden με πλήρη γνώση της, ώστε να διαχειρίζονται τα κοινά οικονομικά τους.

Το ζευγάρι βρισκόταν σε περίοδο χωρισμού και διαμάχης για την επιμέλεια όταν η Worden, πρώην αξιωματικός πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας που ζούσε στο Κάνσας, προχώρησε στους ισχυρισμούς.

Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020.

