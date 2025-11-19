search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 14:43
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.11.2025 12:02

Χάρβαρντ: Αποσύρεται καθηγητής και πρώην πρόεδρος που είχε «ασυνήθιστα στενή σχέση επί χρόνια» με τον Έπσταϊν

19.11.2025 12:02
harvard university new

Το Χάρβαρντ θα ξεκινήσει νέα έρευνα για τις διασυνδέσεις του πρώην προέδρου του ιδρύματος Λάρι Σάμερς με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν αφότου πρόσφατα δημοσιευθέντα έγγραφα αποκάλυψαν ότι οι δύο άνδρες είχαν μια “ασυνήθιστα στενή σχέση επί χρόνια”, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα του πανεπιστημίου.

Ο εκπρόσωπος του Χάρβαρντ Τζόναθαν Σουέιν γράφει σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύτηκε στην πανεπιστημιακή εφημερίδα The Harvard Crimson ότι “το πανεπιστήμιο διενεργεί έρευνα σχετικά με πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα στο Χάρβαρντ περιλαμβανομένων των πρόσφατα δημοσιευθέντων εγγράφων για τον Τζέφρι Έπσταϊν για να αξιολογήσει ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν”.

Ο Σάμερς, πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ όπου σήμερα διδάσκει, δήλωσε την Δευτέρα στην Crimson ότι θα αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε το υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει τις σχέσεις του Σάμερς και άλλων προβεβλημένων Δημοκρατικών με τον Έπστιν.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει διαψεύσει κάθε σχέση με τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσιοποίησε χιλιάδες έγγραφα που συνδέονται με τον Έπσταϊν την περασμένη Τετάρτη, μεταξύ των οποίων και κάποια που δείχνουν ιδιωτική αλληλογραφία μεταξύ του Σάμερς και του Έπσταϊν.

Η έρευνα του πανεπιστημίου θα εξετάσει όλους τους άλλους συνεργάτες του Χάρβαρντ που εμπλέκονται μέσα από τα έγγραφα τα οποία δημοσιοποίησε η Βουλή, μεταξύ των οποίων η σύζυγος του Σάμερς και άλλοι συνεργάτες του πανεπιστημίου σημερινοί ή πρώην, έγραψε η Crimson.

Η έρευνα θα εξετάσει κάθε νέα πληροφορία που αποκαλύφθηκε στα έγγραφα την περασμένη Τετάρτη, περιλαμβανομένων των εκατοντάδων μηνυμάτων που αντάλλαξαν οι Σάμερς και Έπσταϊν για τις γυναίκες, την πολιτική και για πρωτοβουλίες που σχετίζονταν με το Χάρβαρντ, σημείωσε η ίδια πηγή.

Το Reuters δεν μπόρεσε να διακριβώσει άμεσα το δημοσίευμα της Crimson.

Το Χάρβαρντ και το γραφείο του Σάμερς δεν απάντησαν σε αίτημα σχολιασμού.

Το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικανούς αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε χθες Τρίτη, με συντριπτική πλειοψηφία, σχέδιο νόμου με σκοπό να αναγκαστεί η κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα όλο τον φάκελο για τον Τζέφρι Έπσταϊν .

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρότι αρχικά εναντιωνόταν με σφοδρότητα στο κείμενο, αναμένεται πλέον να υπογράψει και να επικυρώσει το νομοσχέδιο.

Διαβάστε επίσης:

Ελληνοκαναδή έπνιξε τους γιους της για να «ενωθούν στον παράδεισο» με τον νεκρό σύζυγό της – Τους τραγουδούσε το «You Are My Sunshine» μέχρι να πεθάνουν

Ξέφυγε τελείως ο Τραμπ: «Σιωπή, γουρουνίτσα», σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε για την υπόθεση Επστάιν (Video)

Η Πολωνία απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω πληγμάτων της Ρωσίας στην Ουκρανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
singapore-1
ADVERTORIAL

Διπλή παγκόσμια αναγνώριση για την TP Greece από τη Singapore Airlines και το Contact Center World

giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Πρόστιμα ύψους 98.500 θα πληρώσουν οι επίορκοι γιατροί και φαρμακοποιοί που έκλεβαν τον ΕΟΠΥΥ

6-7-meme
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το φαινόμενο «6-7»: Πώς μια φράση που… δε σημαίνει τίποτα, έγινε trend

giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής: Συγκινεί για τη σύζυγό του – «Είμαι εδώ για να ολοκληρώσω και να υλοποιήσω την τελευταία της επιθυμία» (Video)

Clay- Higgins
ΚΟΣΜΟΣ

Clay Higgins: Ποιος είναι ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε να μην δημοσιοποιηθούν οι φάκελοι Έπσταϊν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

pleistiriamoi akinhta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 14:42
singapore-1
ADVERTORIAL

Διπλή παγκόσμια αναγνώριση για την TP Greece από τη Singapore Airlines και το Contact Center World

giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Πρόστιμα ύψους 98.500 θα πληρώσουν οι επίορκοι γιατροί και φαρμακοποιοί που έκλεβαν τον ΕΟΠΥΥ

6-7-meme
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το φαινόμενο «6-7»: Πώς μια φράση που… δε σημαίνει τίποτα, έγινε trend

1 / 3