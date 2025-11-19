Κρεμλίνο: «Ουδέν νεώτερο» για ειρήνευση με την Ουκρανία – Στα ύψη η ένταση με Πολωνία και Ρουμανία

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει τις πληροφορίες που δημοσίευσε η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios ότι η Ουάσινγκτον και η Μόσχα συνεργάζονται κρυφά για να καταρτίσουν νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και είπε ότι δεν έχει υπάρξει κάτι νεότερο για πιθανές ειρηνευτικές προτάσεις μετά τη Σύνοδο Κορυφής των προέδρων Πούτιν-Τραμπ τον Αύγουστο στην Αλάσκα.

«Δεν έχουμε τίποτα νέο να μοιραστούμε μαζί σας σχετικά με αυτό το θέμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ σε ενημέρωση του Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP.

Ερωτηθείς να διευκρινίσει αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σύγκριση με τις προτάσεις του Πούτιν το 2024 ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχουν νεότερα πέραν των συζητήσεων στη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ.

Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται ρωσικές και αμερικανικές πηγές, το σχέδιο αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, την ασφάλεια στην Ευρώπη και τις σχέσεις Μόσχας-Ουάσινγκτον, αλλά δεν επιλύει εδαφικά ζητήματα.

Ένταση με Ρουμανία και Πολωνία

Στο μεταξύ «συναγερμός» σήμανε και στη Ρουμανία, (μετά την Πολωνία), που απογείωσε μαχητικά αεριωθούμενα αεροσκάφη, όταν ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανική υποδομή κοντά στα σύνορα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Η Ρουμανία, χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχει σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και είχε καταγράψει επανειλημμένα πτώσεις συντριμμιών ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο έδαφός της, καθώς η Μόσχα επιτίθεται σε ουκρανικές λιμενικές υποδομές στην απέναντι όχθη του Δούναβη.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι το ραντάρ εντόπισε αρχικά το σήμα ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους 8 χιλιόμετρα μέσα στον εθνικό εναέριο χώρο, κοντά στα χωριά Περιπράβα και Κίλια Βέκε στην κομητεία Τούλτσεα.

Το σήμα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους εξαφανίσθηκε από το ραντάρ πριν επανεμφανισθεί διακεκομμένα για 12 λεπτά κοντά σε χωριά στην κομητεία Γαλάτσι, πρόσθεσε.

Η Ρουμανία σήκωσε Eurofighters και F-16

Η Ρουμανία απογείωσε δύο Eurofighters -της γερμανικής αποστολής αστυνόμευσης των αιθέρων στη Ρουμανία- και αργότερα δύο ρουμανικά μαχητικά F-16 και προειδοποίησε τους πολίτες στις νοτιοανατολικές κομητείες Τούλτσεα και Γαλάτσι να καλυφθούν, δήλωσε το υπουργείο.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι δεν έχει πληροφορίες για πτώση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ρουμανικό έδαφος.

Η Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με τη δυτική Ουκρανία, έκλεισε σήμερα προσωρινά τα αεροδρόμια του Ζέσουφ και του Λούμπλιν στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας και απογείωσε προληπτικά πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη για να διαφυλάξει τον εναέριο χώρο της.

Σηκώθηκαν συμμαχικά μαχητικά στην Πολωνία

Υπενθυμίζεται πως η Βαρσοβία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών και αεροσκάφους AWACS τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης εν μέσω των ανωτέρω ρωσικών επιδρομών με πυραύλους και drones σε τομείς της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του κράτους μέλους του NATO.

«Ζεύγη μαχητικών ταχείας αντίδρασης και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης απογειώθηκαν εσπευσμένα και χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και επιτήρησης του εναέριου χώρου τέθηκαν στο μέγιστο επίπεδο επιφυλακής», εξήγησε η διοίκηση μέσω X.

