«Δέχομαι απειλές για τη ζωή μου», λέει η Μις Ισραήλ για το «απαξιωτικό» βλέμμα στη Μις Παλαιστίνη – «Οι εικόνες είναι επεξεργασμένες»

Απειλές για τη ζωή της δέχεται η Μις Ισραήλ, Μελάνι Σιράζ, μετά το βίντεο στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe στην Ταϊλάνδη, στο οποίο φέρεται να κοιτάζει άγρια τη Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ.

Όπως είπε η 27χρονη Σιράζ στη New York Post «δεν είναι μόνο απειλές θανάτου, αλλά και απειλές σεξουαλικής επίθεσης». «Είχα βιώσει αντισημιτισμό και στο παρελθόν, αλλά δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο», πρόσθεσε.

Miss Israel getting death threats after being accused of giving Miss Palestine the side-eye on Miss Universe stage https://t.co/6llG7Dpd0O pic.twitter.com/nX0EZAlzme — New York Post (@nypost) November 15, 2025

Το επίμαχο βίντεο, που κατά τη Σιράζ αποτελεί προϊόν «παραπλανητικού μοντάζ», δείχνει τη Σιράζ να κοιτάζει επικριτικά τη διαγωνιζόμενη από την Παλαιστίνη.

Η Σιράζ υποστηρίζει ότι το βίντεο είναι παραποιημένο και έχει στόχο να τη δυσφημίσει. «Οι εικόνες είναι επεξεργασμένες ή ελλιπείς».

Άλλες λήψεις από τη σκηνή, πάντως, εμφανίζουν τη Μις Ισραήλ να στέκεται αρκετά πίσω από τη Μις Παλαιστίνη. «Κατάλαβα ότι ο φωτογράφος είχε εστιάσει πάνω της – κι επομένως κι επάνω μου, επειδή στεκόμουν ακριβώς πίσω της», εξήγησε.

When a beauty crown becomes a target: Melanie Shiraz, representing Israel, now under death & sexual-assault threats after social-media outrage over a doctored footage and a supposed “side-eye” at “Miss Palestine.”



pic.twitter.com/06unfH35EO — Adam Milstein (@AdamMilstein) November 15, 2025

Το βίντεο συνοδευόταν από το τραγούδι «Unstoppable» της Sia και σχόλια όπως «Το Ισραήλ κοιτάζει τη πραγματική βασίλισσα» και «Τι συμβαίνει με το κορίτσι στο πίσω μέρος;».

Η υπόθεση πήρε διεθνείς διαστάσεις όταν η Μπέλα Χαντίντ, γνωστή για τις φιλοπαλαιστινιακές της θέσεις, αναδημοσίευσε το βίντεο.

«Το υλικό χρησιμοποιήθηκε για να με παρουσιάσει αρνητικά και να δημιουργήσει ένα αφήγημα ζήλιας», υποστήριξε η Μις Ισραήλ.

Ο πρώην εκπρόσωπος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Έιλον Λέβι, υπερασπίστηκε τη διαγωνιζόμενη, τονίζοντας ότι «οι δύο γυναίκες δεν στέκονταν καν δίπλα» και ανέφερε πως «το βίντεο έχει μονταριστεί για να δυσφημίσει το Ισραήλ και να δημιουργήσει εντυπώσεις».

