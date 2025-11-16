search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 11:32
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2025 09:25

«Δέχομαι απειλές για τη ζωή μου», λέει η Μις Ισραήλ για το «απαξιωτικό» βλέμμα στη Μις Παλαιστίνη – «Οι εικόνες είναι επεξεργασμένες»

16.11.2025 09:25
kallistia-new (2)

Απειλές για τη ζωή της δέχεται η Μις Ισραήλ, Μελάνι Σιράζ, μετά το βίντεο στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe στην Ταϊλάνδη, στο οποίο φέρεται να κοιτάζει άγρια τη Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ.

Όπως είπε η 27χρονη Σιράζ στη New York Post «δεν είναι μόνο απειλές θανάτου, αλλά και απειλές σεξουαλικής επίθεσης». «Είχα βιώσει αντισημιτισμό και στο παρελθόν, αλλά δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο», πρόσθεσε.

Το επίμαχο βίντεο, που κατά τη Σιράζ αποτελεί προϊόν «παραπλανητικού μοντάζ», δείχνει τη Σιράζ να κοιτάζει επικριτικά τη διαγωνιζόμενη από την Παλαιστίνη.

Η Σιράζ υποστηρίζει ότι το βίντεο είναι παραποιημένο και έχει στόχο να τη δυσφημίσει. «Οι εικόνες είναι επεξεργασμένες ή ελλιπείς».

Άλλες λήψεις από τη σκηνή, πάντως, εμφανίζουν τη Μις Ισραήλ να στέκεται αρκετά πίσω από τη Μις Παλαιστίνη. «Κατάλαβα ότι ο φωτογράφος είχε εστιάσει πάνω της – κι επομένως κι επάνω μου, επειδή στεκόμουν ακριβώς πίσω της», εξήγησε.

Το βίντεο συνοδευόταν από το τραγούδι «Unstoppable» της Sia και σχόλια όπως «Το Ισραήλ κοιτάζει τη πραγματική βασίλισσα» και «Τι συμβαίνει με το κορίτσι στο πίσω μέρος;».

Η υπόθεση πήρε διεθνείς διαστάσεις όταν η Μπέλα Χαντίντ, γνωστή για τις φιλοπαλαιστινιακές της θέσεις, αναδημοσίευσε το βίντεο.

«Το υλικό χρησιμοποιήθηκε για να με παρουσιάσει αρνητικά και να δημιουργήσει ένα αφήγημα ζήλιας», υποστήριξε η Μις Ισραήλ.

Ο πρώην εκπρόσωπος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Έιλον Λέβι, υπερασπίστηκε τη διαγωνιζόμενη, τονίζοντας ότι «οι δύο γυναίκες δεν στέκονταν καν δίπλα» και ανέφερε πως «το βίντεο έχει μονταριστεί για να δυσφημίσει το Ισραήλ και να δημιουργήσει εντυπώσεις».

Διαβάστε επίσης:

Έρχεται φόρος 2 ευρώ για δέματα κάτω των 150 ευρώ – Τι αλλάζει από αρχές του 2026 για Temu, Shein, Trendyol και καταναλωτές

Νέα ένταση Κίνας – Ιαπωνίας μετά τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Σενκάκου

Νότια Κορέα: Σταρ της K-pop και η μητέρα της εξουδετέρωσαν διαρρήκτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tasoulas-paros-dekapentaygoustos-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένας… «ανήσυχος» πρόεδρος: Η κομματική παρέμβαση του Κώστα Τασούλα, που ταυτίζεται με την κυβερνητική ρητορική

antetokounmpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Διαιτητές αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς και ο Έλληνας σταρ παρενέβη (Video)

mitsotakis_zelenski_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη συμφωνία πριν την επίσκεψη

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

tsiaras-exetastiki-opekepe
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας για πληρωμές αγροτών: Θα γίνουν τέλη Νοέμβρη – «Για εμάς δεν υπάρχει δεύτερο πλάνο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

despoian spanou 765- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Μητσοτάκης μετατρέπει την χώρα μας σε πρατήριο καυσίμων για να κερδίζουν οι ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πετρελαιάδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 11:30
tasoulas-paros-dekapentaygoustos-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένας… «ανήσυχος» πρόεδρος: Η κομματική παρέμβαση του Κώστα Τασούλα, που ταυτίζεται με την κυβερνητική ρητορική

antetokounmpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Διαιτητές αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς και ο Έλληνας σταρ παρενέβη (Video)

mitsotakis_zelenski_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη συμφωνία πριν την επίσκεψη

1 / 3